نقدم لكم نتائج الصف العاشر الثانوي بالرقم المدني الكويت 2024 بعد التحديث برابط مباشر moe.edu.kw التي يبحث عنها الكثيرون من طلاب الكويت للاطمئنان علي درجاتهم، خاصة بعد الانبار التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي حول انتهاء الوزارة من تصحيح نماذج الاختبارات ورفعها عبر موقع وزارة التربية الكويتي، لذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل خطوات استخراج نتيجة الصف العاشر الثانوي بالرقم المدني.

نتائج الصف العاشر بالرقم المدني الكويت 2024

يمكن الاستعلام علي نتيجة الصف العاشر الكويت واستخراجها بكل بساطة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية كما يلي:

بداية الأمر يتم الذَّهاب إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية الكويت.

للدخول يجب تسجيل الاسم وكلمة المرور المطلوبة.

اختيار نتائج الامتحانات وتحديد المرحلة التعليمية التابع لها الطالب أو الطالبة.

تحديد الصف المقيد به التلميذ بجانب الفصل الدراسي والعام الدراسي.

تدوين الرَّقَم المدني الخاص بطريقة صحيحه.

ثم النقر علي كلمة ظهور النتيجة والانتظار حتي يوم الحصول علي النتيجة فور ظهورها.

كيفية تقديم طلب التظلم لنتيجة الصف العاشر كويت 2024

لتقديم طلب التظلم عن نتيجة الصف العاشر للمرحلة الثانوية بالكويت يمكن اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلي موقع وزارة التعليم الكويتية من moe.edu.kw.

اختيار من القائمة كلمة الاعتراضات.

الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار التظلم وتقديم المظلمة بالنتيجة.

النقر على شكاوى الاختبارات.

تحديد المادة المطلوب التظلم من اجلها.

شرح مختصر للسبب الذي يراه الإباء أو الطلاب لتقديم التظلم.

توقيع الطلب علي التظلم.

تسجيل رَقَم الجوال الفعال لمقدم المظلمة حتي يتم الاتصال به في حالة الاحتياج إليه.

ثم النقر علي كلمة تقديم الطلب، واليكم رابط التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية.

المواد الدراسية ودرجاتها لطلاب الصف العاشر الكويت

المواد التي يدرسها طلاب الصف العاشر ويتم تأدية الامتحان فيها تكون كتالي:

التربية الدينية الدرجة النهائية 40 درجة.

المعلوماتية مجموع درجاتها 10 درجات.

التربية البدنية مجموعها من 20 درجة.

مادة الكيمياء الدرجة 60 درجة.

اللغة الانجليزية مجموعها 60 درجة.

مادة الفيزياء درجاتها 60 درجة.

القرآن الكريم مجموع الدرجات 20 درجة.

مادة اللغة العربية الدرجة النهائية 60 درجة.

الرياضيات مجموعها 80 درجة.

المواد الاجتماعية درجاتها 40 درجة، ونذكركم برابط التقديم على تأشيرة الكويت.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية الصف العاشر الكويت

قامت وزارة التربية الكويتية بتوفر رابط إلكتروني رسمي بوزارة التعليم يمكن من خلاله تقديم كافة المساعدات للطلاب وأولياء الأمور ومعرفة نتائج امتحانات الطلاب وأرقام الجلوس وتقديم التظلمات في حالة عدم الإرضاء بنتائج الامتحانات وذلك لتوفير الوقت وتيسير الأمور علي الطلاب والأهالي حيث يكون هذا الرابط هو moe.edu.kw.