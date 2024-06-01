أسعار الأضاحي 2024 في المغرب وتونس ومصر بعد تحديث الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك الذي ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم أدام الله بالخير واليمن والبركات، حيث يسعي العديد من المسلمين بتطبيق السنه وذبح الأضحي لرضا الله عز وجل، وإدخال الفرح والسعادة الي قلوبهم الفقراء والمحتاجين من المسلمين، لذا نكشف لكم في هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني البديل سعر الأضاحي في عدة دول عربية مختلفة.

أسعار الأضاحي 2024 في المغرب 2024

زادت أسعار الأضاحي هذا العام عن العام الماضي بنسبة 15% حيث جاءت الاسعار كالتالي:

سعر أقل خروف من 3500 درهم إلي 4500 درهم.

يوجد خرفان تتعدي سعرها 8000 درهم مغربي حتي 14000 درهم.

مع العلم في العام الماضي كانت الأسعار اقل عن العام الحالي، حيث كان الخروف يبدأ ما بين 1000 درهم إلي 1500 درهم وتصل الي 4000 درهم، كما اعرب تجار المواشي ان السبب في ارتفاع أسعار المواشي هذا العام، هو زيادة إرتفاع أسعار الأعلاف، كما تسعي وزارة الفلاحة للاستيراد مليون راس ماشية قبل قدوم عيد الأضحى حيث ان دولة المغرب تعمل موازنة مع العرض والطلب وتسعى لتخفيض سعر الأضحية بقدر المستطاع، وإليكم رابط تكبيرات العيد ٢٠٢٤.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

صرح معهد البحوث الفلكية والحسابات الدقيقة في المغرب أن موعد قدوم عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد 16 / 6 / 2024 الموافق العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1445ه‍، حيث يتمتع العاملين بالمغرب بإجازة عيد الأضحى مدتها حوالي أربع أيام عطله للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وكل عام والأمة الإسلامية بخير باليمن والبركات ويتقبل الله صالح الاعمال.

أسعار الأضاحي بدولة تونس

يبدأ سعر الأضاحي في تونس من 800 دينار تونسي حتي 1100 دينار تونسي، حسب الوزن أما الأضاحي التي يكون عمرها حوالي عام إلى عام ونصف، يبدأ سعرها من 1600 دينار حتي 2000 دينار تونسي أي تختلف الأسعار من دولة عن الأخري.

أسعار الأضاحي في مصر

سعر الخرفان البرقي بالكيلو يبدأ من 190 جنية حتي 225 جنية مصري أما الخرفان البلدي سعر الكيلو من 160 جنية حتي 220 جنية مصري.

تسعيرة البقر الصغير يصل الكيلو إلي حوالي 185جنية مصري وزن قائم، أما البقر الكبير يكون سعر الوزن القائم 175 جنية مصري.

سعر الجاموس وزن واحد كيلو قائم للصغير 175 جنية مصري أما وزن واحد كيلو جرام قائم للجاموس الكبير سعر 165جنية مصري.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح أسعار الأضاحي 2024 في المغرب وتونس ومصر بعد تحديث الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك.