ظهرت الآن..نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع” نتيجة نت”

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني 2024، الدور الأول في محافظة الإسكندرية، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك وسط حالة من الترقب والقلق من قبل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسكندرية، حيث انهى طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى الامتحانات منذ مدة، ليست بالقليلة، ولتشهد الان موقع البحث جوجل، أعلى نسبة بحث من أجل طلاب وطالبات وأولياء أمور الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسكندرية لكى يتم التعرف على مواعيد الإعلان الرسمي عن النتيجة، لذلك سنعمل خلال التقرير التالى على تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسكندرية 2024 الترم الثاني:

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي للترم الثاني الدور الأول للعام الدراسي الحالي، وتم رصد الدرجات ومراجعتها بعناية وفقًا للمعايير المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك بحسب تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، والذى اكد خلالها، من المتوقع أن يتم عرض النتيجة على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للقيام باعتمادها واستخراج أسماء الطلاب الأوائل لمرحلة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، ومشيرا الى انه عقب الانتهاء من اعتماد النتيجة سيتم رفعها على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية من أجل المساهمة في سرعة الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية ترم ثاني:

من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة التى وضعتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية عن اتباع الخطوات التالية: