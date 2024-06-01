حملها الان والعب.. كيفية تنزيل فري فاير التحديث الجديد 2024 Free Fire آخر إصدار للأندرويد والآيفون

أعلنت الشركة المطورة عن إطلاق تحديث جديد للعبة فرى فاير، وهذا التحديث متاح الآن للتنزيل على الهواتف النقالة لجميع مستخدمي اللعبة، إذ أن جميع مستخدمي اللعبة كانوا ينتظرون هذا الإعلان منذ فترة طويلة، وذلك ليتسنى لهم الاستمتاع بالمزايا والإضافات الجديدة التي تمت إضافتها إلى اللعبة، لذا يتحتم على اللاعبين تنزيل التحديث على هواتفهم للاستمتاع بتلك المزايا الجديدة.

خطوات تنزيل فري فاير التحديث الجديد

يتمكن جميع اللاعبين بسهولة من بدء تنزيل تحديث جديد لـفري فاير علي هواتفهم ولكن يجب اتباع الخطوات التالية قبل ذلك:

البدء في تحديث لعبة فري فاير وتحميل الإصدار الأحدث على هاتفك عن طريق زيارة متجر جوجل بلاي أو آب ستور وهذا يعتمد على نوع الهاتف الذي تستخدمه.

انتقل إلى شريط البحث لتقوم بكتابة “فرى فاير”.

انقر على زر البحث وانتظر حتى تظهر لك أيقونة اللعبة.

اضغط على الزر الذي يحمل علامة التحديث لبدء عملية التنزيل.

يمكنك التحقق من نسبة التحميل عن طريق الانتقال إلى شريط الإشعارات.

طريقة شحن جواهر فرى فاير بعد التحديث الجديد 2024

الجواهر في لعبة فرى فاير تستخدم كعملة لشراء المعدات والأسلحة اللازمة للاعبين شحن الجواهر يجب على اللاعبين زيارة موقع موثوق واتباع بعض الإرشادات وهي: