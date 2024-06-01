الاناقة والشياكة فيه.. سعر ومواصفات هاتف Realm 10 Pro Plus من شركة ريمى العالمية

في عالم الهواتف الذكية تسعى الشركات إلى تقديم أجهزة تجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة والسعر المناسب كما تعد شركة ريمي (Realme) واحدة من الشركات التي تميزت في هذا المجال مع إطلاقها لهاتف Realm 10 Pro Plus وتواصل ريمي تعزيز سمعتها كعلامة تجارية تقدم قيمة ممتازة مقابل المال بفضل بطاريته الكبيرة التي تدعم الشحن السريع وتصميمه الأنيق ونظام التشغيل الأحدث كما يوفر Realm 10 Pro Plus تجربة استخدام سلسة وممتعة هذا الهاتف يمثل خيارا رائعا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز قوي وموثوق بسعر معقول.

مواصفات هاتف Realm 10 Pro Plus

يحتوى الهاتف على نوع الشاشة: AMOLED

كما يصل حجم الشاشة: 6.7 بوصة.

دقة الشاشة: 2412 × 1080 بكسل (FHD+)

معدل التحديث: 120 هرتز

سطوع الشاشة: يصل إلى 800 نت.

نوع المعالج: MediaTek Dimensity 1080

وحدة المعالجة المركزية CPU : ثماني النواة

ذاكرة الوصول العشوائي RAM: 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت

التخزين الداخلي: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت

إمكانية التوسيع: دعم بطاقة microSD تصل إلى 1 تيرابايت

كاميرا رئيسية بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل

كاميرا مايكرو بدقة 2 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية: 16 ميجابكسل

تصل سعة البطارية إلى : 5000 مللي أمبير

الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع: 67 واط

نظام التشغيل: أندرويد 13 مع واجهة مستخدم Realm UI 4.0

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس (5G)

سعر هاتف Realm 10 Pro Plus