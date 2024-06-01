“هنا” موعد ظهور نتائج التحصيلي 1445 وما هي خطوات الاستعلام؟

موعد إعلان نتائج الاختبار التحصيلي يعد من المواضيع التي تبحث بكثرة حيث إن الاختبار التحصيلي هو نوع من اختبارات القدرات التي تجرى في المملكة العربية السعودية يخضع له جميع طلاب الثانوية العامة لتقييم مستوى ذكائهم وإمكانياتهم وقدراتهم مما يساعدهم على اختيار الكليات المناسبة لهم العديد من طلاب الثانوية العامة يرغبون في معرفة موعد ظهور نتائج هذا الاختبار لمعرفة الجامعة التي تلائم إمكانياتهم تعقد هذه الاختبارات في المركز الوطني للقياس في المملكة ويهدف الاختبار إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب.

‏موعد ظهور نتائج التحصيلي 1445

تم إجراء اختبارات التحصيلي لهذا العام على فترتين من أجل استيعاب جميع الطلاب حيث كانت الفترة الأولى من 9 مايو 2024 حتى 17 مايو 2024 والفترة الثانية من 23 مايو حتى 27 مايو 2024 وبالتالي نجد أن بعد انتهاء فترة الامتحانات ينتظر الكثير من الطلاب معرفة نتائج هذه الاختبارات لتحديد قدراتهم ومستوياتهم ومن المهم أن نعلم أن جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية تعتمد القبول فيها على نتائج هذا الاختبار حتى وإن كانت درجات الثانوية العامة مرتفعة.

الاستعلام على نتائج التحصيلي

بعد أن قدمنا لكم موعد صدور نتائج التحصيلي 1445 يمكن للطلاب وأولياء الأمور بسهولة الاستعلام عن نتائج هذا الاختبار باتباع الخطوات الموضحة هنا: