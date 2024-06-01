10 قنوات تنقل نهائي دوري ابطال اوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند علي نايل سات

10 قنوات تنقل نهائي دوري ابطال اوروبا، مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 تثير اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، تقام هذه المواجهة الحاسمة بين الفريقين الشهيرين يوم السبت في ملعب ويمبلي بمدينة لندن حيث يترقب الجماهير حدثاً رياضيا كبيرا.

تعد هذه المباراة من أبرز الأحداث الرياضية التي تجذب انتباه العالم بأسره و يبحث الجمهور عن القنوات التي ستنقل هذا الحدث المهم، من المتوقع حضور جماهيري كبير لمشاهدة اللقاء حيث ستكون الجماهير على موعد مع تجربة رياضية لا تُنسى.

10 قنوات تنقل نهائي دوري ابطال اوروبا

ستكون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا محط اهتمام عشاق كرة القدم حول العالم، من المقرر أن تبث مباريات دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في منطقة الشرق الأوسط، يمكن متابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على قناتي beIN Sports HD 1 و2، حيث سيتولى التعليق كل من حفيظ دراجي وخليل البلوشي إليك قائمة بالترددات الخاصة ببعض القنوات المفتوحة التي ستبث المباراة:

قناة IRIB TV Varzesh HD Iran

التردد: Intelsat 62°E – 11555 V 30000

التردد الآخر: Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

قناة M6 Suisse HD Switzerland

التردد: Eutelsat 9°E – 12034 V 27500

قناة CBC Sport HD Azerbaijan

التردد: AzerSpace 46°E – 11135 H 27500

قناة Varzish Sport HD Tajikistan

التردد: NSS 57°E – 10973 H 11700

التردد الآخر: Yahsat 52°E – 11785 H 27500

قناة Football HD Tajikistan

التردد: NSS 57°E – 10973 H 11700

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد: 12398 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: Hispasat

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: Afghansat 1

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد: 11739 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر الصناعي: Astra 3A

بهذا ستكون لديك مجموعة متنوعة من الخيارات لمتابعة المباراة النهائية المثيرة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند حيث ستكون هذه القنوات مصدرا رئيسيا لمتابعة هذا الحدث الرياضي الكبير تأكد من ضبط تردد القناة المفضلة لديك قبل انطلاق المباراة لضمان تجربة مشاهدة مميزة.