كشوف pdf نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في نينوي والبصرة والكرخ الاولى عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com في كل المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول، في أجواء يسودها القلق ينتظر الطلاب ازاحة الستار عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في نينوي والبصرة والكرخ الاولى وجميع المحافظات، وذلك في ظل أن وزارة التربية العراقية لم تفصح عن موعد الاعلان عن تلك النتائج التي تعد من النتائج الحاسمة والهامة في مشوار الطالب التعليمي، وكعادة كل عام من المنتظر أن تعلن النتائج عبر موقع نتائجنا بعد انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكشوف، واليكم رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول pdf عبر موقع نتائجنا فور الاعلان عنها.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

ومن المتوقع وفقا للمؤشرات الاولية للتصحيح أن تكون نسبة النجاح في نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول مقارنة بكافة الاعوام السابقة، فعلي مدار فترة الامتحانات لم تتلقى أي مديرية أو ادارة تعليمية صعوبة تذكر من أسئلة الامتحانات التي جائت سهلة وواضحة إلى حدا كبير، كما أن واضعي الاسئلة قد التزموا بعدم وضع اسئلة من خارج المنهج وفقا لأوامر وزارية، واليكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا:

اذهب إلى موقع نتائجنا الالكتروني.

اضغط على ايقونة نتائج الثالث متوسط 2024.

حدد الدور الاول.

ابحث عن اسم محافظتك “نينوي، البصرة، كربلاء، النجف،….”.

في حالة تم اعتماد النتيجة في محافظتك ورفع كشوفها ستظهر لك كلمة “تنزيل” باللون الاخضر بجانب اسم محافظتك.

قم الآن بفتح الكشوفات والبحث عن اسمك ودرجاتك في كل المواد لتعرف مجموعك.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

كما يمكنك أيضا الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول في كافة المحافظات العراقية عبر الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك من خلال التوجه إلى مدرستك والحصول على بيان رسمي معتمد بالدرجات فورا، كما يمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.