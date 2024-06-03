سعره حنين على قد الايد.. كاميرا ديجيتال 108 بكسل” سعر Infinix Note 40 Pro بمواصفات المذهلة

في ظل التنافس الشديد في سوق الهواتف الذكية تواصل شركة Infinix تقديم هواتف ذكية تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب حيث يأتي Infinix Note 40 Pro كأحد الهواتف التي تلبي تطلعات المستخدمين من حيث المواصفات المذهلة والتكنولوجيا المتقدمة ما يجعله خيارا مثاليا لمحبي التقنية والهواتف الذكية ذات القيمة العالية تابعونا لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف.
مواصفات هاتف Infinix Note 40 Pro
- يحتوى الهاتف على نوع الشاشة AMOLED
- كنا يصل حجم الشاشة 6.8 بوصة
- تصل دقة الشاشة إلى 2400 × 1080 بكسل (FHD+)
- معدل التحديث 120 هرتز
- سطوع الشاشة يصل إلى 1000 نت
- المعالج MediaTek Dimensity 1200
- وحدة المعالجة المركزية CPU ثماني النواة
- وحدة معالجة الرسوميات Mali-G77 MC9
- ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت
- التخزين الداخلي للهاتف 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت
- دعم بطاقة microSD تصل إلى 1 تيرابايت اميراا
- يحتوى الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل
- – كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل
- كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل
- كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل
- الكاميرا الأمامية للهاتف تصل إلى 32 ميجابكسل
- الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع 65 واط
- دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30 وات.
- الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم XOS 10.
- يحتوى الهاتف على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.
- الهاتف يقوم بدعم شبكه الجيل الخامس.
سعر هاتف Infinix Note 40 Pro فى السعودية والإمارات
- السعودية يتراوح سعر Infinix Note 40 Pro بين 1200 و1500 ريال سعودي اعتمادا على المتجر والسعة التخزينية.
- كما يصل سعر هاتف Infinix Note 40 Pro فى الامارات بين 1100 و 1400 درهم إماراتي حسب المتجر والسعة التخزينية.