سعره حنين على قد الايد.. كاميرا ديجيتال 108 بكسل” سعر Infinix Note 40 Pro بمواصفات المذهلة

في ظل التنافس الشديد في سوق الهواتف الذكية تواصل شركة Infinix تقديم هواتف ذكية تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب حيث يأتي Infinix Note 40 Pro كأحد الهواتف التي تلبي تطلعات المستخدمين من حيث المواصفات المذهلة والتكنولوجيا المتقدمة ما يجعله خيارا مثاليا لمحبي التقنية والهواتف الذكية ذات القيمة العالية تابعونا لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Infinix Note 40 Pro

يحتوى الهاتف على نوع الشاشة AMOLED

كنا يصل حجم الشاشة 6.8 بوصة

تصل دقة الشاشة إلى 2400 × 1080 بكسل (FHD+)

معدل التحديث 120 هرتز

سطوع الشاشة يصل إلى 1000 نت

المعالج MediaTek Dimensity 1200

وحدة المعالجة المركزية CPU ثماني النواة

وحدة معالجة الرسوميات Mali-G77 MC9

ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت

التخزين الداخلي للهاتف 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت

دعم بطاقة microSD تصل إلى 1 تيرابايت اميرا ا

ا يحتوى الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل

– كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل

كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل

كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية للهاتف تصل إلى 32 ميجابكسل

الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع 65 واط

دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 30 وات.

الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم XOS 10.

يحتوى الهاتف على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

الهاتف يقوم بدعم شبكه الجيل الخامس.

سعر هاتف Infinix Note 40 Pro فى السعودية والإمارات