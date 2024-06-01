الشقاوة كلها!!.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 وخطوات اضافة التردد علي جهازك خطوة بخطوة

مؤخرا حققت قناة بطوط الجديدة 2024 نسبة مشاهدة عالية ونالت إعجاب الكثيرين حيث تقدم القناة محتوى مخصص للأطفال بالإضافة إلى برامج توعية وأنشطة متنوعة تعزز من قدرات ومهارات الأطفال كما تقوم القناة بشكل مستمر بتحديث تردداتها لضمان جودة ونقاء الصوت مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة.

تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات

تشمل قناة بطوط مجموعة واسعة من الأفلام الكرتونية والبرامج التوجيهية والتعليمية مما يجعلها مصدرا ممتازا لتقديم محتوى القناة وتردد قناة بطوط الجديد 2024 هو كما يلي:

تردد القناة: 12562.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: SD.

تردد قناة بطوط الجديد 2024 علي عرب سات

كما يتوفر أيضا تردد آخر لقناة بطوط الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات وذلك من أجل توسعة نطاق انتشار القناة في الوطن العربي لعرض محتوياتها المميزة للأطفال وتردد قناة بطوط على عرب سات هو كالتالي:

تردد القناة: 11594.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

خطوات تنزيل تردد قناة بطوط الجديد 2024 علي الجهاز

لتنزيل قناة بطوط الجديد 2024 على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات وضمان جودة ونقاء الصوت يجب اتباع الخطوات التالية: