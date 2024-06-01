ثبتها واتفرج بدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري ابطال اوروبا 2024

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند، انتهت منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 بمستوى منافسة عالي ووصلت البطولة إلى ذروتها في المباراة النهائية بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند لتحديد بطل هذا الموسم، وتألق ريال مدريد خلال مساره نحو النهائي، حيث تمكن من إقصاء عدة فرق بارزة مثل لايبزيج ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ ومن جانبها تخطت بوروسيا دورتموند عقباتها وإزالة عددا من العمالقة مثل أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان على طول الطريق إلى النهائي.

يعكس الوصول للمباراة النهائية بين هذين الفريقين الكبيرين تنافسا مثيرا وجهدا استثنائيا قدمه الفريق خلال الموسم ومن المتوقع أن يكون النهائي مثيرا ومليئة بالتشويق، حيث يتنافس كل فريق بكل قوة للفوز بلقب بطل دوري أبطال أوروبا لهذا العام.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

يتم بث مباريات دوري المؤتمر الأوروبي للموسم 2023-2024 على قنوات بي إن سبورتس المحطة الناقلة الحصرية للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

بالنسبة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يمكن متابعتها عبر قناتي beIN Sports HD 1 و 2 وتعليق الحدث سيكون بصوتي الإعلاميين حفيظ دراجي وخليل البلوشي.

وإذا كنت تفضل متابعة المباراة عبر الإنترنت، فيمكن الاستمتاع ببث مباشر لها عبر منصة TOD TV أو من خلال خدمة beIN Connect، حيث تقدم كل من هذه الخدمات تغطية شاملة لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا بما في ذلك المباراة النهائية.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تتجدد حماسة عشاق كرة القدم حول العالم مع اقتراب موعد المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، ستقام المواجهة المنتظرة يوم السبت الأول من يونيو 2024 على ملعب ويمبلي الذي يعتبر من أبرز الملاعب الرياضية في العالم.

تأتي هذه المباراة بعد مسيرة مثيرة للفريقين في البطولة، حيث تمكن ريال مدريد من الوصول إلى النهائي بعد تخطي عدة فرق قوية مثل لايبزيج ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ بالمقابل استطاع بوروسيا دورتموند التأهل إلى المباراة النهائية بعد تجاوز عقبات فرق قوية مثل أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.