نزلها وسلي عيالك.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وفرح ولادك بالقناة التي يعشقها الأطفال

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال وقد بدأت بثها في عام 2008 وقد تميزت القناة بمحتوى جذاب يسلي الأطفال في أوقات الفراغ مما جعلها محط إعجابهم كما نجحت قناة طيور الجنة في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة بفضل تقديمها لمحتوى متميز على مدار الساعة وجذب العديد من المشاهدين.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة واسعة من الأغاني والبرامج التي تجذب اهتمام الأطفال وبفضل أسلوبها المميز في الترفيه تهتم القناة أيضا بالجانب التعليمي بأساليب مبتكرة ومختلفة عن باقي القنوات مما جعل الأمهات يتجهون لمشاهدتها ويعتبرونها قناة الأطفال المفضلة لديهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج والأغاني التي يشارك فيها مجموعة من الأطفال والمقدمين الموهوبين يمكنكم ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي:

تردد القناة: 11258.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات التلفزيونية البارزة الموجهة للأطفال وتمتلك العديد من المزايا والتي تشمل ما يلي: