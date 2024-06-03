نزلها وسلي عيالك.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وفرح ولادك بالقناة التي يعشقها الأطفال

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال وقد بدأت بثها في عام 2008 وقد تميزت القناة بمحتوى جذاب يسلي الأطفال في أوقات الفراغ مما جعلها محط إعجابهم كما نجحت قناة طيور الجنة في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة بفضل تقديمها لمحتوى متميز على مدار الساعة وجذب العديد من المشاهدين.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
تقدم قناة طيور الجنة مجموعة واسعة من الأغاني والبرامج التي تجذب اهتمام الأطفال وبفضل أسلوبها المميز في الترفيه تهتم القناة أيضا بالجانب التعليمي بأساليب مبتكرة ومختلفة عن باقي القنوات مما جعل الأمهات يتجهون لمشاهدتها ويعتبرونها قناة الأطفال المفضلة لديهم.
تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات
تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج والأغاني التي يشارك فيها مجموعة من الأطفال والمقدمين الموهوبين يمكنكم ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي:
- تردد القناة: 11258.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
مميزات قناة طيور الجنة
تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات التلفزيونية البارزة الموجهة للأطفال وتمتلك العديد من المزايا والتي تشمل ما يلي:
- تقدم القناة برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال في مجالات متنوعة مثل اللغة والرياضيات والعلوم والفنون مما يسهم في تعلمهم وتطورهم.
- تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية المثيرة التي تجمع بين اللعب والتعليم مما يساهم في جعل التعلم ممتعا وجذابا للأطفال.
- تسعى القناة إلى تعزيز القيم الإيجابية مثل الأمانة والعدالة والتعاون والاحترام من خلال برامجها ومحتوياتها.
- تعمل القناة على تقديم محتوى يضمن السلامة للأطفال ويتناسب مع أعمارهم، حيث تتفادى عرض مشاهد غير ملائمة أو ضارة، وهذا يجعلها خيارا مفضلا للأهالي الذين يرغبون في توفير بيئة ترفيهية آمنة لأبنائهم.