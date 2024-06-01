سيارة الوحش اللي بتطير في الصحراء.. مواصفات وتقنيات سيارة نيسان نافارا 2024 Nissan Navara بمحرك تيربو ديزل

تعد نيسان نافارا 2024 واحدة من الشاحنات الخفيفة الأكثر تميزا في فئتها حيث تجمع بين الأداء القوي والموثوقية العالية والتقنيات المتقدمة مع إطلاق طراز 2024 حيث تقدم نيسان محرك تيربو ديزل حديث مما يعزز من كفاءة استهلاك الوقود ويزيد من قدرة الشاحنة على التعامل مع الظروف الصعبة والعمل الشاق في هذا المقال نستعرض مواصفات وتقنيات نيسان نافارا 2024 بالتفصيل مسلطين الضوء على ما يجعلها خيارا جذابا في سوق الشاحنات الخفيفة.

مواصفات وتقنيات سيارة نيسان نافارا 2024 بمحرك تيربو ديزل

نوع المحرك الأول الموجود فى السيارة هو محرك تيربو ديزل

سعة المحرك تصل إلى 2.3 لتر

تصل قوة المحرك حوالي 190 حصان

عزم دوران 450 نيوتن متر

نظام الدفع الموجود بالسيارة دفع رباعي

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات أو يدوي بـ 6 سرعات

الاقتصاد في استهلاك الوقود

استهلاك الوقود حيث يوفر المحرك الديزل كفاءة عالية في استهلاك الوقود مقارنة بمحركات البنزين لكن الأرقام الدقيقة تعتمد على ظروف القيادة.

يصل طول السيارة حوالي 5.3 متر

العرض حوالي 1.85 متر

الارتفاع حوالي 1.85 متر

قاعدة العجلات حوالي 3.15 متر

سعة التحميل قدرة تحميل عالية تصل إلى حوالي 1 طن

التصميم الخارجي للسيارة