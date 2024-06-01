سيارة الوحش اللي بتطير في الصحراء.. مواصفات وتقنيات سيارة نيسان نافارا 2024 Nissan Navara بمحرك تيربو ديزل

تعد نيسان نافارا 2024 واحدة من الشاحنات الخفيفة الأكثر تميزا في فئتها حيث تجمع بين الأداء القوي والموثوقية العالية والتقنيات المتقدمة مع إطلاق طراز 2024 حيث تقدم نيسان محرك تيربو ديزل حديث مما يعزز من كفاءة استهلاك الوقود ويزيد من قدرة الشاحنة على التعامل مع الظروف الصعبة والعمل الشاق في هذا المقال نستعرض مواصفات وتقنيات نيسان نافارا 2024 بالتفصيل مسلطين الضوء على ما يجعلها خيارا جذابا في سوق الشاحنات الخفيفة.
مواصفات وتقنيات سيارة نيسان نافارا 2024 بمحرك تيربو ديزل
- نوع المحرك الأول الموجود فى السيارة هو محرك تيربو ديزل
- سعة المحرك تصل إلى 2.3 لتر
- تصل قوة المحرك حوالي 190 حصان
- عزم دوران 450 نيوتن متر
- نظام الدفع الموجود بالسيارة دفع رباعي
- تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات أو يدوي بـ 6 سرعات
الاقتصاد في استهلاك الوقود
- استهلاك الوقود حيث يوفر المحرك الديزل كفاءة عالية في استهلاك الوقود مقارنة بمحركات البنزين لكن الأرقام الدقيقة تعتمد على ظروف القيادة.
- يصل طول السيارة حوالي 5.3 متر
- العرض حوالي 1.85 متر
- الارتفاع حوالي 1.85 متر
- قاعدة العجلات حوالي 3.15 متر
- سعة التحميل قدرة تحميل عالية تصل إلى حوالي 1 طن
التصميم الخارجي للسيارة
- الشكل تصميم عدواني وقوي مع خطوط ديناميكية.
- المصابيح مصابيح أمامية LED ومصابيح نهارية LED
- العجلات جنوط ألمنيوم مقاس 17 أو 18 بوصة.
- المساحة مقصورة فسيحة مع مقاعد مريحة.
- المواد يتم استخدام مواد عالية الجودة مع تشطيبات أنيقة.
- نظام الترفيه تحتوي السيارة على شاشة لمس مقاس 8 بوصة مع نظام ملاحة يدعم Apple CarPlay وAndroid Auto.
- نظام صوتي مميز من Bose أو مشابه (حسب الفئة).
- نظام دفع رباعي متقدم مع إعدادات قيادة متعددة.
- أنظمة السلامة الموجودة فى السيارة فهى تحتوى على نظام الفرملة الطارئة مع وجود نظام مراقبة. النقطة العمياء ونظام التحذير من مغادرة المسار و نظام تثبيت السرعة التكيفي.