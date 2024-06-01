طريقة عمل باتيه الأفران الهش بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

باتيه الأفران من المخبوزات اللذيذة التي تمتلك قوام هش وخفيف وكثير من الناس يعشق هذا النوع من المخبوزات، كما تتميز الفطائر بطعمها الشهي وحشواتها المختلفة التي تعطي لها مذاق رائع، وهو من المخبوزات التي تتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل باتيه الأفران الهش بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل باتيه الأفران

يتكون الباتيه من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من السمن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

كوب من الحليب الدافئ.

ربع كوب ماء دافئ.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

ملعقة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير باتيه الأفران بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به الخميرة مع السكر ونضيف عليهم الماء الدافئ ونتركهم لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق ونضيف البيض، والفانيليا، والحليب ونقلبهم مع بعض. بعد ذلك نضيف الدقيق، والملح بالتدريج للخليط ونقلبهم مع بعض. نضيف السمن للعجين ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل باتيه الأفران

نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ثم نفرد كل كرة على شكل مستطيل ونقوم بلفها على شكل رول ونغلقها من الأطراف جيداً، ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة في منتصف قطع العجين بواسطة سكين حادة، ثم نضع القطع في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت نغطي الصينية بفوطة نظيفة ونتركها حتى تختمر لمدة نصف ساعة على الأقل ويتضاعف حجمها، ثم ندهن وجه القطع بصفار البيض وندخل الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نخرج الصينية من الفرن ويترك حتى يبرد تماما ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم بألف صحة وهنا.