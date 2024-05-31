“لولو شاطرة” اضبط تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV لكل الاطفال

تعتبر قناة وناسة من القنوات الرائدة للأطفال في العالم العربي، حيث تلبي ميول الأطفال من خلال تقديم أغاني سهلة ومليئة بالحماس. تعرض القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال، مع تقديم محتوى متنوع وجذاب على مدار الساعة. ولهذا السبب، يبحث الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية وكيفية ضبطها على أجهزة الاستقبال لضمان مشاهدة مستمرة وممتعة لأطفالهم.

قناة وناسة للاطفال

تقدم قناة وناسة الكثير من البرامج التعليمية والأغاني الترفيهية، مما يضمن استفادة الأطفال وتعلمهم أثناء استمتاعهم بمشاهدة القناة كما تشتهر القناة بتقديم أغاني سهلة وبسيطة تترك أثرًا إيجابيًا على الأطفال، مما يجعلهم يتفاعلون معها بسهولة وعلى الرغم من تركيزها على الأطفال، فإن محتوى القناة يجذب الكبار أيضًا، مما يجعلها قناة عائلية بامتياز.

تردد قناة وناسة على مختلف الأقمار الصناعية

لضمان تجربة مشاهدة ممتعة لأطفالك خلال الإجازة الصيفية، يمكنك استقبال قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال الترددات التالية:

على النايل سات:

تردد القناة: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

على عرب سات:

تردد القناة:11270

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

لضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: