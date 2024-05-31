الآن وعبر منصة أبشر.. تعرف على كيفية إصدار شهادة ميلاد إلكترونيًا

تقدم منصة أبشر حلاً شاملاً ومريحاً لإصدار وطباعة شهادات الميلاد بشكل إلكتروني، مما يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أن إصدار شهادة ميلاد إلكترونيًا من خلال منصة أبشر يعتبر من الخدمات الأساسية التي حرصت وزارة الداخلية السعودية على توفيرها لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية.

كيفية إصدار شهادة ميلاد إلكترونيًا عبر منصة أبشر

يمكن لجميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية إصدار شهادة ميلاد إلكترونيًا عن طريق منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر:

– زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر عبر الرابط [Absher.sa] (https://www.absher.sa).

تسجيل الدخول إلى الموقع:

– عليك القيام بإدخال الاسم وكلمة المرور الخاصة بك في أبشر.

– النقر على زر “تسجيل الدخول”.

الانتقال إلى قسم أبشر أفراد:

– بعد تسجيل الدخول، اختيار قسم “أبشر أفراد” من الواجهة الرئيسية.

اختيار خدمة الأحوال المدنية:

– من القائمة الجانبية، الضغط على أيقونة “الأحوال المدنية”.

إصدار شهادة ميلاد:

– اختيار خدمة “إصدار شهادة ميلاد” من قائمة الخدمات المتاحة.

إدخال البيانات المطلوبة:

– ملء جميع الحقول المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، وغيرها من التفاصيل الضرورية.

التحقق من البيانات:

– يتم مراجعة كافة البيانات التي تم إضافتها للتأكد من صحتها ودقتها.

استخراج شهادة ميلاد:

– النقر على زر “استخراج شهادة ميلاد”.

تحديد موعد:

– حجز موعد للذهاب إلى مقر هيئة الأحوال المدنية لإتمام إجراءات التحقق واستلام الشهادة إذا لزم الأمر.

– النقر على أيقونة “حجز موعد”.

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كيفية طباعة شهادة الميلاد إلكترونيًا عبر منصة أبشر

بعد إصدار شهادة الميلاد إلكترونيًا، يمكن طباعة الوثيقة بكل سهولة من خلال منصة أبشر عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني:

– زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

تسجيل الدخول إلى حسابك:

– إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، ثم النقر على زر “تسجيل الدخول”.

الانتقال إلى قسم خدماتي:

– من الواجهة الرئيسية، الضغط على أيقونة “خدماتي”.

اختيار الخدمات الشخصية:

– من القائمة عليك اختيار “الخدمات الشخصية”.

قسم الأحوال المدنية:

– الضغط على أيقونة “الأحوال المدنية”.

طباعة شهادة ميلاد:

– اختيار خدمة “طباعة شهادة ميلاد”.

إدخال المعلومات الشخصية:

– ملء جميع الحقول المطلوبة مثل الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، وغيرها من المعلومات الضرورية.