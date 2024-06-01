دلع العيال اخر دلع وهيصهم.. تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات2024 لقضاء أحلى الأوقات للاطفال

تعد قناة بطوط واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وإثراء خيالهم وبفضل محتواها المتميز فقد استطاعت القناة أن تحظى بشعبية كبيرة بين الأسر العربية حيث توفر أوقاتا ممتعة ومفيدة للصغار لضمان استمرار مشاهدة هذه البرامج المحبوبة بجودة عالية كما يحتاج المشاهدون إلى ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد للقناة على النايل سات في هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد لقناة بطوط لتتمكنوا من متابعة برامجها الشيقة والاستمتاع بأحلى الأوقات مع أطفالكم.
تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات
للحصول على تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال (الريسيفر) الخاص بكم على التردد التالي:
- التردد: 11594
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
بهذا التردد سيتمكن اطفالكم من متابعة قناة بطوط والتمتع بأحلى الأوقات مع برامجها المميزة والمحتوى الممتع للأطفال.
خطوات ضبط القناة على الجهاز
لضبط قناة بطوط على جهاز الاستقبال (الريسيفر) الخاص بك اتبع الخطوات التالية :
- تأكد من أن جهاز الاستقبال (الريسيفر) والتلفاز قيد التشغيل.
- استخدم جهاز التحكم عن بعد (الريموت كنترول) الخاص بجهاز الاستقبال.
- اضغط على زر القائمة (Menu) للدخول إلى قائمة الإعدادات.
- اختر خيار إعدادات القنوات أو التركيب (Installation) من القائمة.
- اختر اضافة تردد أو بحث يدوي(Manual Search) من الخيارات المتاحة.
- أدخل جميع البيانات المطلوبة مثل التردد وغيرها والتأكد من كتابتها بشكل صحيح وفي المكان المخصص.
- بعد إدخال البيانات اضغط على زر بحث أو بحث عن القنوات (Search).
- انتظر حتى ينتهي الجهاز من البحث عن القنوات.
- بعد انتهاء عملية البحث ستظهر قائمة بالقنوات التي تم العثور عليها.
- تأكد من وجود قناة بطوط في القائمة ثم احفظ النتائج بالضغط على حفظ (Save).
- ارجع إلى الشاشة الرئيسية لجهاز الاستقبال.
- ابحث عن قناة بطوط في قائمة القنوات واستمتع بمشاهدتها.