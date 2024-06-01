دلع العيال اخر دلع وهيصهم.. تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات2024 لقضاء أحلى الأوقات للاطفال

تعد قناة بطوط واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وإثراء خيالهم وبفضل محتواها المتميز فقد استطاعت القناة أن تحظى بشعبية كبيرة بين الأسر العربية حيث توفر أوقاتا ممتعة ومفيدة للصغار لضمان استمرار مشاهدة هذه البرامج المحبوبة بجودة عالية كما يحتاج المشاهدون إلى ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد للقناة على النايل سات في هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد لقناة بطوط لتتمكنوا من متابعة برامجها الشيقة والاستمتاع بأحلى الأوقات مع أطفالكم.

تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات

للحصول على تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال (الريسيفر) الخاص بكم على التردد التالي:

التردد: 11594

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بهذا التردد سيتمكن اطفالكم من متابعة قناة بطوط والتمتع بأحلى الأوقات مع برامجها المميزة والمحتوى الممتع للأطفال.

خطوات ضبط القناة على الجهاز

لضبط قناة بطوط على جهاز الاستقبال (الريسيفر) الخاص بك اتبع الخطوات التالية :