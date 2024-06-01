كـــل مـا يخص تحديث واتساب جي بي لهذا الشهر منفرد في نوعه.. ميزات في الاضافات الاخيرة اتسـابق في معرفتها

يبحث عدد من المستخدمين عن تحديث واتساب جي بي، وذلك لأن تطبيق gb يعد من أفضل التطبيقات الموجودة في العالم والذي يتم من خلاله التواصل مع أي شخص آخر، حيث يحتوي التطبيق على العديد من المميزات والإمكانيات التي تساعد المستخدم بشكل كبير في إجراء مراسلات ودردشات بصورة أكثر تطورا ومتعة من ذي قبل، كما أن الأدوات التي تمتلكها تلك النسخة لا توجد في أي تطبيق آخر.

تحديث واتساب جي بي

يحرص عدد كبير من المستخدمين على تحديث واتساب جي بي، ذلك التطبيق الذي يتمتع بشهرة كبيرة و واسعة في كافة أنحاء العالم وذلك يرجع إلى المميزات الفريدة التي يتميز بها الجهاز والتي يعد من أهمها ما يلي:

نسخة whattsapp gb الأزرق تحتوي على الكثير من أدوات الخصوصية والأمان التي تم تعديلها لتناسب كافة احتياجات المستخدمين.

كما أنه يمكن للمستخدم من خلال نسخة gb واتس اب أن يخفي أخر ظهور له على التطبيق، وذلك بكل سهولة من خلال ضبط الاعدادات.

كما أنه يتيح للمستخدم قراءة الرسائل دون ظهور ذلك للطرف الآخر حيث يتم إلغاء علامة قراءة الرسائل التي تظهر للطرف الآخر.

وصل عدد حروف الحالة التي يمكن نشرها في نسخة whatts gb الجديدة إلى حوالي 225 حرف بعد أن كانت 139 حرف فقط.

أدوات تطبيق WHATSAPP GB

بعد تحديث واتساب جي بي، يمكنك الوقوف على أهم الأدوات في النسخة الجديدة والتي تتمثل في التالي:

● خيارات الخصوصية المختلفة التي تعطي للمستخدم حرية الوجود في التطبيق دون التقيد بقيود.

● زيادة مدة نشر الحالة إلى حوالي 7 دقائق.

● يمكن تغيير الخطوط والواجهات في الدردشات بكل سهولة.

يمكن إرسال فيديوهات تصل إلى أكثر من 16 ميجا بايت