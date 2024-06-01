مبروك النجاح.. لينك وزارة التربية نتائج الصف الحادي عشر بالرقم المدني 2024 عبر moe.edu.kw

يقرب موعد الإعلان عن نتائج الصف الحادي عشر بالرقم المدني، وذلك بعد أن تمكن الطلاب من إنهاء وأداء الاختبارات، وبدأ الجميع في البحث عن النتيجة لكي يتم الحصول عليها فور اعتمادها وتحميلها على المواقع الرسمية الخاصة بالنتائج، والتي تقدمها وزارة التعليم الكويتية إلى الجميع، والتي أكدت على أن تلك الامتحانات قد تم الانتهاء منها دون حدوث أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب، وسارت على نحو هادئ ومستقر.

نتائج الصف الحادي عشر في الكويت 2024

يعيش البعض حالة من التوتر والقلق الشديد بسبب قرب ظهور نتائج الصف الحادي عشر بالرقم المدني، لكن قد قامت الوزارة بطمأنة جميع الطلاب من خلال الإعلان عن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام، وأكدت أنه تبقى أيام قليلة للإعلان عن النتيجة، حيث يمكن الاستعلام عنها من خلال تنفيذ الآتي:

في بادئ الأمر يجب زيارة موقع وزارة التربية.

ثم يتم الضغط على زر قائمة الطلاب المتواجد في صفحة الموقع الرئيسية.

بعد ذلك يتم تحديد خيار نتائج الطلاب مع تحديد المرحلة الدراسية واختيار الصف الحادي عشر.

يلزم تدوين المعلومات الشخصية اللازمة، التي من ضمنها اسم الطالب والرقم المدني والرقم التسلسلي.

بعد ذلك يتم الضغط على زر عرض النتيجة.

خطوات تقديم تظلم على نتائج الصف الحادي عشر

أوضحت وزارة التعليم الكويتية عن توفير رابط خاص لتقديم طلب اعتراض على النتيجة، ومن خلال هذا الطلب يتمكن الطالب من الحصول على الدرجة المستحقة له، وحتى يتم تقديم الطلب الاعتراضي بصورة صحيحة، يلزم اتباع الآتي: