وزارة التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي.. وأرقام جلوس الثانوية

أكثر الأمور الهامة التي يشهدها الجميع خلال الفترة القادمة هي بدء اختبارات الثانوية العامة، لذا بدأ جميع أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة للقسم العلمي والقسم الأدبي، حيث جاء موعد البدء لجميع الطلاب داخل الثانوية العامة في يوم الإثنين الذي يوافق العاشر من شهر يونيو، وتم التأكيد من قبل وزارة التعليم على ضرورة الانتهاء من التجهيزات الخاصة باللجان خلال الفترة الحالية حتى يتم الاستعداد لاستقبال الطلاب بها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

في الأيام الماضية قد تم الإعلان عن جدول الثانوية العامة، والذي أوضح موعد بدء الاختبارات وموعد الانتهاء منها، كما أوضح وقت بدء الاختبار لكل مادة، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن جدول الاختبارات من خلال اتباع الآتي:

موعد بدء اختبار التربية الدينية والتربية الوطنية سيكون في يوم الإثنين الموافق العاشر من شهر يونيو.

في يوم الأربعاء سيتم أداء اختبار مادة الاقتصاد والإحصاء بتاريخ 12 يونيو.

في يوم 22 يونيو سيتم أداء اختبار مادة اللغة العربية الموافق يوم السبت.

موعد أداء اللغة الأجنبية الثانية سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو.

سيتم أداء اختبار مادة الفيزياء والتاريخ للشعبة العلمية والأدبية في يوم السبت الموافق 29 يونيو.

اختبار اللغة الأجنبية الأولى سيكون في يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يوليو.

موعد اختبار مادة الكيمياء والجغرافيا للقسمين في يوم السبت الموافق السادس من يوليو.

يوم الأربعاء سيتم أداء اختبار مادة الجيولوجيا وعلم النفس الموافق العاشر من يوليو.

يوم السبت الموافق 13 يوليو سيتم داء اختبار مادة التفاضل والتكامل.

موعد أداء اختبار مادة الأحياء والرياضيات سيكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو.

في يوم السبت الموافق 20 يوليو سيتم أداء اختبار مادة الرياضيات التطبيقية.

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

يمكن لجميع الطلاب استخراج أرقام الجلوس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لكن يلزم تطبيق الآتي: