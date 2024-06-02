“لو رفض هتطرده من بيتك” تطورات قانون الايجار القديم 2024 وتفاصيل جديدة حتى يحق للمالك طرد المستأجر

تساؤلات عديدة حول تطورات قانون الايجار القديم والتي تعتبر من أبرز المشاكل بالدولة التي حيث إنها تخص ملايين المواطنين، وأكد أحد أعضاء مجلس النواب أن هناك ما يقارب نحو 60% من وحدات الايجار القديم مغلقة ولايوجد بها سكان ويجب في تلك الحالة سحب الوحدة وردها إلى المالك، وخلال الفترة المقبلة سوف يعقد مجلس النواب اجتماعا لتشريع جديد لقانون الايجار القديم مِنْ أجل حل الأزمة وتنسيق العلاقة بين المالك والمستأجر.

تطورات قانون الايجار القديم

عقد الإيجار القديم يعطي الحق للمستأجر أن يسكن بالوحدة مدى الحياة ويورثها إلى أبنائه بنفس القيمة أي أن السعر لا يتغير مطلقا، ولذلك اتجه بعض أصحاب العقارات إلى إخلاء أصحاب الايجارات القديمة لرفع قيمة ايجار الوحدة، ولكي تتفادي مثل هذه الحيلة يجب على المالك تسجيل العقد بالشهر العقاري، فعند زيادة عقد الايجار عن 9 سنوات يجب أن يُسجل بالشهر العقاري وبالتالي يكون حجة على أي مستأجر جديد وفقا للمادة 11 من القانون والتي تعطي الحق للمالك طرد المستأجر وذلك في حالة رفض الأخير تسجيل عقد الايجار.

حالات طرد المستأجر قانون الايجار القديم

وفقا لآخر تطورات قانون الايجار القديم يمكن للمالك طرد المستأجر في حالات معينة والتي تتمثل فيما يلي: