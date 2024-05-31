طريقة عمل الثومية السوري الأصلية بكل أسرارها وتكاتها بمذاق رائع وطعم خطير

Shimaa Khamis تاريخ النشر
طريقة عمل الثومية السوري الأصلية بكل أسرارها وتكاتها بمذاق رائع وطعم خطير
طريقة عمل الثومية السوري الأصلية بكل أسرارها وتكاتها بمذاق رائع وطعم خطير

تقديم المقبلات والسلطات البسيطة والشهية هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الطعام في المنطقة سواء في المطاعم أو في المنزل، تلعب هذه الأطباق دورًا مهمًا في تنشيط الشهية وإعداد الحواس قبل تناول الوجبة الرئيسية، واحدة من أشهر أنواع المقبلات التي يفضلها الجميع هي “الثومية”، والتي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل بتكلفة أقل من المنتجات الجاهزة وفي هذا المقال، اليكم طرق تحضير الثومية اللذيذة والمنعشة في المنزل، والتي ستصبح محط إعجاب جميع أفراد العائلة.

طريقة عمل الثومية البيتي

المكونات:

  • علبة زبادي
  • 4 فصوص ثوم
  • ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • ملعقة كبيرة نشا
  • ملعقة صغيرة ملح
  • كوب ماء
  • مايونيز وأوراق نعناع للتزيين (اختياري)

الخطوات:

  1. في وعاء متوسط، اخلطي النشا والماء جيدًا.
  2. ضعي الوعاء على النار واستمري في التقليب حتى الغليان والوصول لقوام ثقيل.
  3. أزيلي الوعاء من على النار واتركيه ليبرد تمامًا.
  4. في الخلاط الكهربائي، ضعي الزبادي، الثوم، الملح وعصير الليمون واخلطي جيدًا.
  5. أضيفي خليط النشا إلى المكونات في الخلاط واستمري في الخلط حتى تحصلي على قوام الثومية المناسب
    وصبي الثومية في طبق نظيف.
  6. يمكنك تزيين الثومية بأوراق النعناع أو إضافة المايونيز (اختياري).
  7. قدمي الثومية كمرافق للوجبات الأخرى أو استخدميها في إعداد ساندويشات الشاورما وغيرها.

طريقة عمل الثومية بالزبادي

المكونات:

  • 2 كوب زبادي
  • 1.5 ملعقة كبيرة مايونيز
  • 4 فصوص ثوم مهروس
  • رشة ملح
  • 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

الخطوات:

  1. ضعي الزبادي في وعاء كبير.
  2. أضيفي إليه المايونيز وعصير الليمون.
  3. قومي بهرس الثوم جيدًا واضيفيه إلى المزيج.
  4. رشي الملح فوق المكونات.
  5. باستخدام مضرب السلك، اخلطي المكونات جيدًا لمدة 5 دقائق حتى تتجانس.
  6. ضعي الثومية في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك قبل التقديم.
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معلومات الكاتب
Shimaa Khamis

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