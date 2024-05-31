رسمياً… نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا البصرة وذي القارة ونينوي

في الأسابيع الأخيرة كان طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق وأولياء أمورهم يترقبون إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، وقد بدأت وزارة التربية العراقية في الإعلان عن النتائج تدريجياً، بدءًا من محافظة الرصافة 1 وانتهاء بمحافظة ديالى، ومع ذلك، لا تزال نتائج بعض المحافظات، مثل البصرة ونينوى وذي قار، لم تظهر بعد وهذا ما دفع الطلاب وأولياء الأمور في تلك المناطق إلى البحث بشكل متواصل عن طرق للاستعلام عن نتائجهم في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق خلال الفصل الدراسي الأخير وكذلك الطرق المتاحة للطلاب والأهالي للاستعلام عن نتائجهم.

رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي في العراق

بعد أسابيع من الترقب والانتظار، أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول في عدد من المحافظات ومع ذلك، لا تزال نتائج بعض المحافظات مثل البصرة ونينوى وذي قار قيد الإعلان بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور في المحافظات التي أعلنت نتائجها، ويمكنهم الاستعلام عن النتائج بسهولة من خلال موقع وزارة التربية العراقية وللقيام بذلك، يتبعون الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال رمز التحقق.

اختيار “نتائج الصف السادس الابتدائي” من القائمة.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

الضغط على “عرض النتيجة” للحصول على نتيجة الطالب.

أما بالنسبة للمحافظات التي لم تعلن نتائجها بعد، فيجب على الطلاب وأولياء الأمور المتابعة المستمرة لموقع الوزارة والاطلاع على أي تحديثات أو إعلانات جديدة ومن المتوقع أن تُعلن وزارة التربية عن نتائج باقي المحافظات في الأيام القليلة المقبلة، مما سيزيل حالة القلق والترقب التي يعيشها الطلاب وأولياء الأمور في تلك المناطق.

استعلام نتائج السادس الابتدائي في العراق عبر موقع “نتائجنا”

بالإضافة إلى استعلام نتائج الصف السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التربية العراقية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور أيضًا الاستعلام عن النتائج من خلال موقع “نتائجنا” وللقيام بذلك، يتبع الطلاب والأهالي الخطوات التالية:

زيارة موقع “نتائجنا” على الإنترنت. اختيار خيار “نتائج السادس الابتدائي” من القائمة. تحديد محافظتهم من القائمة المنسدلة. تنزيل النتيجة بصيغة ملف PDF. البحث عن اسم الطالب أو الرقم الامتحاني في مربع البحث الموجود على الصفحة.

هذه الخطوات البسيطة ستمكّن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي بسرعة وسهولة.