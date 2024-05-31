هاتف بسعر 8900 جنيه ( 189$) فقط بدون عيوب تقريبا.. فــــون قوي يستاهل أكتر

إذا كنت بحاجة إلى شراء هاتف بسعر 8900 جنيه، فسوف نقوم بعرض منافسة قوية بين مجموعة من الهواتف الذكية التي تحمل إمكانيات ومواصفات عالية، وأيضاً سنعرض لك ترشيحات لأفضل الهواتف المحمولة لنسهل عليك عملية الشراء، حيث هناك العديد من الإصدارات الجديدة في السوق المصري تحمل إمكانيات مختلفة وأسعار متفاوتة، فتابعوا معنا هذا المقال.

هاتف بسعر 8900 جنيه

سنقوم بعرض مجموعة من أفضل الهواتف التي تندرج تحت تصنيف هاتف بسعر 8900 جنيه، ومن أهم هذه الهواتف الآتي:

هاتف Galaxy A15

يعتبر هذا الهاتف من أفضل هواتف الفئة شبه المتوسطة، ويحمل مميزات عديدة جعلته الأقوى بين باقي الهواتف من هذه الفئة، وتكون مميزاته كالآتي:

يُقدم الهاتف بشاشة Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة.

دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية 50 ميجا بيكسل.

ودقة الكاميرا الأمامية 13 ميجا بيكسل.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير .

يدعم الهاتف الشحن بقدرة 25 وات.

نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 8900 جنيه.

هاتف Redmi Note 13

إذا كنت بحاجة إلى هاتف يحمل امكانية عالية فليس الهاتف الأغلى يكون بالضرورة الأفضل لك، لأنك قد لا تحتاج إلا لبعض مميزات رئيسية فقط، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

شاشة Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة.

وكاميرا خلفية رئيسية 108 ميجا بيكسل.

وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير.

يدعم الهاتف أيضا الشحن السريع بقدرة 67 وات.

يكون سعر النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 8900 جنيه.

هاتف ريلمي C 55

يعتبر هذا الهاتف من أفضل هواتف شركة ريلمي، ويتميز بما يلي:

يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال.

يدعم أيضا الشاحن السريع.

قوة البطارية 5000 مللي أمبير.

ذاكرة الجهاز الداخلية مساحتها 256 جيجا بايت.

يتوفر بالهاتف مستشعر بصمة.

يبلغ سعر الهاتف 9000 جنيه.

هاتف Oppo A78

خلال هذه الفترة وجدنا أن البحث يتزايد عن هاتف بسعر 8900 جنيه، وقد وجدنا أن هاتف أوبو Oppo A78 يدخل ضمن هذه الفئة، ويتميز هذا الهاتف بالآتي: