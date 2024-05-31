“700 ألف دينار زيادة فورية للمتقاعدين”.. وزارة المالية تزف خبر سار للعراقيين الان

في اجتماع عقدته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرًا، فقد أقر وزير العمل برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لـ 700 ألف دينار عراقي، فضلاً عن أن مجلس الوزراء قام بالتصويت على هذه الزيادة التي أدخلت الفرحة والسرور على جميع المواطنين العراقيين، إضافة إلى أن وزارة المالية تتجهز لتطبيق هذه الزيادة في أقرب وقت، مما يحصل عليها جميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية بالدولة.

رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بالعراق

وبعد رفع الحد الأدنى من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ازداد من 500 ألف دينار عراقي إلى 700 ألف دينار عراقي، مع تغيير جديد في سلم رواتب التقاعد المضمونين في محافظات العراق، مع العلم أن هذه الزيادة جاءت تواكبًا مع الأوضاع الاقتصادية الغير ملائمة، بالإضافة إلى توفير مستوى معيشي للمتقاعدين من خلال حصولهم على مثل هذه الزيادات التي يتم تطبيقها من حين إلى أخر وبإشراف من الجهات المختصة في دولة العراق.

دعم العاملين في القطاع الخاص بالزيادات

وضمن الإجتماع الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قام كذلك بمناقشة جميع المتقاعدين في القطاع الخاص، والعمل كذلك على تعديل في الموازنة الجديدة 2025 الخاصة بالموظفين والمتقاعدين، لتفعيل أقصى سُبل الدعم لمواطنيها، على أن يتم تطبيق كل هذه الزيادات بمجرد الإنتقال من الموازنة التي من المتوقع إعلانها في الأيام القليلة المقبلة، لكي يصوت عليها مجلس الوزراء العراقي.