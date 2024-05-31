الآن “King’s Cup final” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي 2024

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي 2024، ساعات قليلة وتنطلق واحدة من أهم المباريات بين أقوى الأندية السعودية الهلال والنصر في مباراة نهائي بطولة كأس الملك السعودي لعام 2024، ويطمح فريق النصر السعودي في تحقيق الفوز خلال هذه البطولة لتعويض عدم حصوله على بطولة الدوري الذي توج به نادي الهلال خلال الفترة الماضية، وتزامنا مع اقتراب موعد المباراة، بدأ البحث يتزايد بشكل كبير من قبل المتابعين حول القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي 2024، وهو ما ننقله لكم الآن من خلال التقرير التالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر

يمكنك متابعة مباراة نهائي بطولة كأس الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين 2024 بين الهلال والنصر من خلال تنزيل تردد قناة SSC HD السعودية الرياضية، هي الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة في المنطقة العربية، ويأتي تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية على النحو التالي:

تردد قناة SSC HD 1 على قمر نايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC HD 1 علي قمر عرب سات

التردد: 12417

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بطاقة مباراة الهلال والنصر

نهائي كأس الملك الهلال والنصر

الناقلة لـ

قناة السعودية

الرياضية السعودية

السعودية الآن

روتانا خليجية

الكأس

أبوظبي الرياضية

دبي الرياضية

البحرين الرياضية

الكويت الرياضية

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك السعودي 2024

من المنتظر أن تقام مباراة نهائي كأس الملك السعودي بين الهلال والنصر مساء يوم الجمعة الموافق 31 من شهر مايو 2024، حيث تنطلق المباراة من أرض ستاد الجوهرة المشعة الملك عبدالله الدولي بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت السعودية ومصر، وفي الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الامارات.

مباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر – الهلال الجمعة الموافق 31 مايو 2024 21:00 السعودية ومصر SSC 1 ستاد الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع نادي الهلال في نهائي كأس الملك السعودي

يخوض نادي الهلال السعودي وسط طموح جماهيره وعشاقه في كل مكان في الحصول على اللقب ومواصلة انتصاراته بعد أن تم تتويجه منذ أيام بلقب بطل الدوري السعودي، ومن المتوقع أن يأتي التشكيل الخاص بنادي الهلال في مواجهته القادمة أمام نادي النصر السعودي في نهائي كأس الملك السعودي على النحو التالي: