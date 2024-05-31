طريقة تمديد التأشيرة في الإمارات والرسوم المعنية بطلب التمديد 2024

يرغب العديد من المقيمين والوافدين داخل دولة الإمارات، من القيام بتجديد التأشيرة الخاصة بهم، فضلاً عن أن ذلك لعدم المساءلة القانونية التي يتم تطبيقها في حالة إذا لم تقم بتجديد الإقامة، إضافة إلى أن العقوبة تصل لحد الترحيل وفرض الغرامات المالية على جميع المخالفين، ويمكنك معرفة القيام بتجديد التأشيرة والعمل على تمديدها إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية تمديد التأشيرة في الإمارات

حددت وزارة الخارجية الإماراتية مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم تمديد التأشيرة لجميع الوافدين والمقيمين في الدولة، وفقًا لما يلي:-

أن تتجه مباشرة إلى منصة التأشيرات الإماراتية.

تسجيل الدخول فيما بعد أو إنشاء حساب جديد في حالة إذا كنت مستخدم جديد.

القيام بإختيار خدمة “تمديد التأشيرة سواء كانت سياحية أو زيارة”.

ليتم عند ذلك إدخال كافة البيانات المعنية بطلب التمديد في الخانات المخصصة لذلك.

إرفاق إيصال سداد رسوم التمديد التي يتم تحديدها من قبل الوزارة.

التأكد من المعلومات التي تم إدخالها.

ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال” أو “حفظ”.

ما هي تكلفة تجديد الزيارة في الإمارات؟

وأكدت وزارة الخارجية في دولة الإمارات، أن طلب تجديد الزيارة السياحية لمدة تصل إلى 15 يوم تصل تكلفتها لـ 300 درهم إماراتي، بينما في حالة إذا رغبت بالتجديد لمدة 3 أشهر متتالية أي 90 يومًا يتم دفع تكلفة التمديد التي تبلغ نحو 1000 درهم إماراتي يتم سدادها عند القيام بتقديم طلب التجديد.