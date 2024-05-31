“وزارة المالية” صرف رواتب المتقاعدين بالزيادات الأخيرة في الجزائر 2024

بدأت عمليات صرف رواتب المتقاعدين منذ ساعات قليلة مضت داخل كافة ولايات دولة الجزائر، بالزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل وزارة المالية، ليحصل عليها كافة المشتركين في هيئة التقاعد، هذا مع العلم أن الزيادة تختلف من متقاعد إلى أخر، وفقًا لما قامت الوزارة بتحديده، ويمكنك الإستعلام عن الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادات الأخيرة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادات الأخيرة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية الجزائرية عبر الإنترنت.

القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

اختيار خدمة “الإستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

ثم يتم العمل على إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على زر “بحث” أو “استعلام”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب والزيادة التي تم صرفها.

قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

حددت وزارة المالية قيمة الزيادة الجديدة التي شملت كافة المتقاعدين في دولة الجزائر، كما يلي:-