“الآن استعلم وسدد في ثانية”.. طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق عبر منصة اور وشروط السداد

طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 بالعراق بشكل يومي، حيث اتاحت الحكومة امكانية الاستعلام عن غرامات المرور العامة عبر منصة اور للخدمات الالكترونية وسدادها أيضا في أقل من ثانية وانت في منزلك، حيث يجب عليك سداد هذه الغرامات في أقرب فرصة ممكنة لتجنب المسائلة القانونية، واليكم خطوات الاستعلام.

طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

أما عن طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 عبر منصة اور فهي سهلة جدا ولا تتطلب منك سوى أن تمتلك جهاز الكتروني متصل بالانترنت، بدلاً من الذهاب إلى المقرات المختصة، ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكم الخطوات المطلوبة للاستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 بالعراق، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى منصة اور الالكترونية.

اختر الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 الموجودة امامك.

ستظهر لك استمارة تتطلب منك ادخال بعض البيانات عن السائق:” اسم سائق المركبة ونوع المركبة، ورقم الموديل ورقم رخصة القيادة وتاريخ استخراج الرخصة”.

ادخل البيانات بشكل صحيح، ثم اضغط على كلمة عرض وانتظر لبضع ثوانٍ وستظهر لك قيمة الغرامة التي يجب عليك سدادها.

يمكنك الضغط على كلمة “سدد الآن” لدفع قيمة الغرامة المقررة عليك.

شروط سداد غرامات المرور العامة 2024 بالعراق

وهناك عدة شروط لابد أن تتوافر بك حتى تتمكن من دفع غرامات المرور العامة الرقم الألماني. وتشمل هذه الشروط:

أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول.

يجب على مالك المركبة دفع الغرامة المالية بنفسه.

تقديم صورة من عقد شراء المركبة.

وفي حالة الاستعلام عن الغرامة يجب سدادها في الموعد المحدد خلال عملية الاستعلام.



قيمة غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

فيما تم تحديد قيمة غرامات المرور العامة بالعراق 2024 من قبل المديرية العامة للمرور، وتختلف قيمة الغرامة وفقا للمخالفة وفقا لما يلي: