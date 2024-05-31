بالخدمة الصوتية بالذكاء الاصطناعي الآن يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة.. وأكثر من 174 ألف طالب نجحوا في الترم الأول

تصدرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة قوائم البحث الاجتماعي بشكل كبير، خاصةً بعد اعتمادها الرسمي من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في حدث رسمي حضرته القيادات التعليمية بالمحافظة أول أمس الأربعاء، يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة قبل أيام قليلة، مما دفع الكثير من الأهالي والطلاب للبحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، حيث سنستعرض في السطور التالية كافة التفاصيل حول نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، وكيفية الاستعلام عنها.

اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة

تم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الثاني من عام 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 87.5%، مما يعتبر إنجازًا ملحوظًا في امتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام، وقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بحضور أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، وذلك بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة في الثالث والعشرين من مايو الحالي، كما بلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي في المحافظة حوالي 191,068 طالبًا وطالبة، أي أن عدد الطلاب الذين نجحوا من الدور الأول بلغ 174 ألف و350 طالب وطالبة، كما تشهد منصات التواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيسبوك بحثًا كبيراً عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميًا من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة

تبرز محافظة الجيزة كإحدى الجهات المسؤولة عن إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء وكل من القاهرة والوادي الجديد ومحافظة بورسعيد، في هذا الإطار، يقوم الآلاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي في الجيزة بالبحث المكثف عن رابط نتائج الشهادة.

كيفية الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيز

وللوصول إلى نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، والتي تقدم خدمة الحصول على النتيجة بالخدمة الصوتية ومن خلال الذكاء الاصطناعي، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة. الدخول إلى نتائج الصف الثالث الإعدادي. اختيار الفصل الدراسي الثاني. إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه.

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