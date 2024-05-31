صرف 100 دينار المكرمة الملكية في الأردن.. وزارة المالية تكشف الحقيقة

مع بدء صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في دولة الأردن، بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن هل يوجد صرف مكرمة ملكية داخل الدولة؟، مما أثار هذا التساؤل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم وزارة المالية بالكشف عن حقيقة الأمر ومعرفة ما إذا كان يوجد مكرمة أم لا، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية وفقًا لما كشفت عنه وزارة المالية.

هل يوجد مكرمة ملكية في الأردن؟

أوضحت وزارة المالية في الأردن، أن كل الأنباء التي تدور حول صرف المكرمة الملكية لجميع الموظفين والمتقاعدين ليس لها أي أساس من الصحة، فضلاً عن أن صرف الرواتب يأتي بدون أي زيادات جديدة كما تم تداوله من قبل المواطنين في الدولة، وتعتبر جميعها مجرد شائعات، إضافة إلى أنه في حالة وجود أي زيادات أو إضافات جديدة سيتم العمل على إعلانها من قبل الوزارة، لكي يتطلع عليها كافة الأشخاص في المملكة الأردنية الهاشمية.

موعد صرف رواتب الموظفين في الأردن

وأكدت وزارة المالية، أن صرف رواتب الموظفين بدأ يوم 27 مايو 2024 في جميع القطاعين الحكومي والخاص ولكافة العاملين في دولة الأردن، وذلك بدون أي زيادات تذكر، حيث إن عمليات الصرف تمت من داخل البنوك العاملة في الدولة، بما تسمح للجميع بالحصول على مستحقاتهم المالية دون أدنى مشكلات أو عقبات، مع تفادي التأخير في عمليات الصرف، لكي يحصل الجميع على رواتبهم في المواعيد المحددة.