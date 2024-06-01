قانون الايجار القديم 2024 والتعديلات الجديدة وما هي الفئة المستهدفة من التعديل

يواصل العديد من المواطنين في هذه الفترة البحث عن اخر التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الايجار القديم 2024 والذي يحدد نسبة زيادة الإيجارات بنسبة 15% على القيمة السابقة، تأتي هذه التعديلات كجزء من سلسلة من التغييرات الهامة التي تهدف إلى تنظيم سوق العقارات وتحديد حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

تم تنفيذ الزيادة الثانية الإيجارات بنسبة 15% في شهر مارس من العام 2023 وهو تغيير، يأتي بعد الزيادة الأولى التي تمت في نفس النسبة وفي نفس الشهر يتطلب فهم هذه التعديلات دراسة دقيقة لفهم كيفية تطبيقها وتأثيرها على السوق العقاري والمواطنين على حد سواء.

قانون الايجار القديم 2024

يشعر الكثير من المواطنين في مصر وخاصة أصحاب العقارات بالرغبة في فهم التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون الايجار القديم 2024، والتي قد تسهم في حل أزمة العقود طويلة الأمد يعتبر هناك جانب مهم يتمثل في تحديد الفئات المستهدفة من هذا التعديل وهناك خمس فئات محددة يحق لها استمرار الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الحالي نتعرف عليها بشكل كامل في الفقرة التالية ترقبوا معنا.

تعديلات قانون الإيجارات القديمة

أولا يحق للزوجة استمرار الإيجار القديم بعد وفاة زوجها وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب العقار طردها من الوحدة المستأجرة إلا بعد انتهاء مدة العقد بالتالي يتم حماية حقوق الزوجة كشريك في العقد.

ثانيا يحق للأبناء الشرعيين استمرار الإيجار بعد وفاة والدهم ولا يحق لصاحب العقار طردهم من الشقق المستأجرة يتم ضمان حقوق الأبناء في استمرار الإيجار كونهم مستحقين لهذا الحق بصفتهم أبناء العقار.

ثالثا يحق للوالد أو الوالدة استمرار الإيجار بعد وفاة ابنهم شريطة أن يكونوا مقيمين معه داخل الشقة المستأجرة قبل وفاته هذا الشرط يساعد في تحديد الحقوق والالتزامات الخاصة بالعائلة.

رابعا يحق للحفيد استمرار الإيجار بعد وفاة جده بشرطين أساسيين أولا يجب أن تكون الوفاة قد حدثت للجد قبل نوفمبر 2022 وهو التاريخ الذي نصت فيه المحكمة على إلغاء توريث عقد الإيجار القديم للأحفاد وثانيا يجب أن يكون الحفيد قد سكن مع جده قبل وفاته.

بهذه الطريقة تساهم هذه التعديلات في توفير الاستقرار وحماية حقوق الأفراد والعائلات في التمتع بالسكن المناسب بعد وفاة المستأجر الأصلي إن تحديد الفئات المستهدفة وضمان استمرارية الإيجار يعكس الجهود المبذولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.