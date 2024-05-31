“وحش الأداء والألعاب” هاتف جديد من ريلمي يفوق كل التوقعات!

ما زالت تتصدر شركة ريلمي الأسواق العالمية بمنتجاتها عالية الجودة والدقة والسعر التنافسي مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الهواتف الذكية المحمولة، وبالفعل أطلقت شركة ريلمي مؤخرا هاتف جديد ذات مواصفات رائعة ومعالج قوي مما جعل الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موبايل بأداء خرافي من ريلمي متميز للألعاب.

مواصفات هاتف Realme GT 6T

يشتمل هاتف Realme GT 6T على الكثير من المواصفات والمميزات الرائعة، ومن أبرز مواصفاته ما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Realme GT 6T نوع الشاشة Ltop Amoled حجم الشاشة ٦،٧ بوصة عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم بلوتوث يدعم واي فاي يدعم معدل التحديث ١٢٠ هرتز معدل سطوع الشاشة ٦٠٠٠ ملي امبير عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٨ ميجا بيكسل نوع المعالج Snapdragon 7+ Gen 3 الرامات ٨،١٢ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨،٢٥٦ جيجا بايت سعة تخزين خارجية يدعم نظام التشغيل اندرويد ١٤

مميزات هاتف Realme GT 6T

يحتوي هاتف Realme GT 6T على ميزات عديدة جعلت الكثير يبحث ويتساءل عنها أبرزها ما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وجميلة.

كذلك أيضاً يدعم معالج قوي ومعدل تحديث مثالي لتحمل الكثير من الألعاب والسرعة الكبيرة في التنقل بين الصفحات.

كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية وجودة لا مثيل لها تمنحك صورة شخصية رائعة.

بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية النقية والتي تمنحك صورة سيلفي جميلة.

وأيضا الصوت النقي والواضح، وأيضا تدعم شكل أنيق وشيك وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Realme GT 6T

بعد معرفة مواصفات ومميزات ذلك الهاتف يبحث الكثير أيضاً عن سعره، وهو كما يلي: