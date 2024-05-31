“وحش الأداء والألعاب” هاتف جديد من ريلمي يفوق كل التوقعات!

shehabelgobaryph2 تاريخ النشر
“وحش الأداء والألعاب” هاتف جديد من ريلمي يفوق كل التوقعات!

ما زالت تتصدر شركة ريلمي الأسواق العالمية بمنتجاتها عالية الجودة والدقة والسعر التنافسي مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الهواتف الذكية المحمولة، وبالفعل أطلقت شركة ريلمي مؤخرا هاتف جديد ذات مواصفات رائعة ومعالج قوي مما جعل الكثير يتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موبايل بأداء خرافي من ريلمي متميز للألعاب.

مواصفات هاتف Realme GT 6T

يشتمل هاتف Realme GT 6T على الكثير من المواصفات والمميزات الرائعة، ومن أبرز مواصفاته ما يلي:

نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفRealme GT 6T
نوع الشاشةLtop Amoled
حجم الشاشة٦،٧ بوصة
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
بلوتوثيدعم
واي فاييدعم
معدل التحديث١٢٠ هرتز
معدل سطوع الشاشة٦٠٠٠ ملي امبير
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٨ ميجا بيكسل
نوع المعالجSnapdragon 7+ Gen 3
الرامات٨،١٢ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨،٢٥٦ جيجا بايت
سعة تخزين خارجيةيدعم
نظام التشغيلاندرويد ١٤
هاتف Realme GT 6T
هاتف Realme GT 6T

مميزات هاتف Realme GT 6T

يحتوي هاتف Realme GT 6T على ميزات عديدة جعلت الكثير يبحث ويتساءل عنها أبرزها ما يلي:

  • وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٧ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وجميلة.
  • كذلك أيضاً يدعم معالج قوي ومعدل تحديث مثالي لتحمل الكثير من الألعاب والسرعة الكبيرة في التنقل بين الصفحات.
  • كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية وجودة لا مثيل لها تمنحك صورة شخصية رائعة.
  • بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية النقية والتي تمنحك صورة سيلفي جميلة.
  • وأيضا الصوت النقي والواضح، وأيضا تدعم شكل أنيق وشيك وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Realme GT 6T

بعد معرفة مواصفات ومميزات ذلك الهاتف يبحث الكثير أيضاً عن سعره، وهو كما يلي:

  • ويباع ذلك الهاتف المحمول في الأسواق الهندية مقابل سعر ٣٠٩٩٩ روبية هندية أي ما يعادل ١٧،٥٩٩ جنيه مصري.
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shehabelgobaryph2

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