“استقبل الآن” ترددات القنوات الدينية الإسلامية 2024 بأعلى جودة 

يرغب العديد من المواطنين في قناة دينية تعرض محتوى ديني هادف، تعتبر قناة مصر من القنوات الفضائية التي ينطبق عليها كل هذه المواصفات، حيث تقدم محتوى ديني مميز من برامج حوارية ودينية بأفضل جودة في الصوت الصورة، لذلك يكون عليها إقبال من مختلف المواطنين في الدول العربية، إضافة إلى أنها تبث القران الكريم، تضم اكفأ علماء الدين والفقه ذو كفاءة، المميز بها أنها تهتم بتحديث ترددها بشكل مستمر من أجل توفير جودة أكثر أثناء عرض المحتوى للمتابع، يوجد الكثير من القنوات الدينية الأخرى التي سوف نطلعكم عليها اليوم خلال مقالتنا، تابع من أجل التعرف على ترددات القنوات الدينية الإسلامية 2024 علي النايل سات والعرب سات

ترددات القنوات الدينية الإسلامية 2024

قناة مصر من القنوات الفضائية التي يعتبرها الكثير، القناة الأولى في عرضها للمحتوى ديني هادف، حيث تهتم بتعليم المواطنين أساس الدين الإسلامي والمودة والرحمة، لذلك استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول العالم، لذلك وفرنا لكم ترددها من خلال فيما يلي:

تردد قناة مصر قرآن كريم Misr Quran

اسم القناة: Misr Quran Kareem TV.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

معدل الترميز

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة اقرأ الدينية الجديد SD عرب سات

تعد من القنوات الدينية التي تتيح محتوى ديني مميز هادف، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

أسم القناة: Iqraa TV.

القمر الصناعي: ArabSat.

التردد: 11996.

معدل الترميز

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اقرأ الفضائية HD الجديد نايل سات

للتعرف على ترددها على نايل سات، تابع فيما يلي:

أسم القناة: Iqraa TV.

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 11985.

معدل الترميز

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة مكة المكرمة نايل سات

من أكثر القنوات التي تحرص على تحديث ترددها بشكل مستمر لذلك وفرنا لكم ترددها من خلال فيما يلي:

أسم القناة: Makkah TV.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 12399.

معدل الترميز

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الصراط على النايل سات

وفرنا لكم احدث تردد لقناة الصراط من خلال فيما يلي: