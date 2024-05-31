فرصة لا تفوت! عروض مذهلة على المراوح والتكييفات.. إلحق اشتري قبل غلاء الصيف!

مع بداية فصل الصيف أصبح البحث عن أسعار المراوح والتكييفات امر هام يشغل جميع الناس وذلك يسبب ارتفاع درجات الحرارة بدرجة كبيرة وزيادة نسبة الرطوبة، الأمر الذي أدى إلى الاتجاه للبحث عن أفضل الماركات والأسعار المراوح والتكييفات للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.

أسعار التكييفات 2024

مما لا شك فيه أنه منذ فترة ليست بقريبة زادت أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل كبير وسريع الأمر الذى أدى إلى معاناة المواطن المصري، ومن أكثر أنواع الأجهزة الكهربائية أهمية هي التكييفات التي تظهر أهميتها مع دخول فصل الصيف، ومن خلال المقال سوف نتعرف على أسعار التكييفات 2024:

تكييف ال جي ديول انفرتر بارد ساخن سعة ٣ حصلن بسعر 40108 جنيه مصري.

تكييف ال جي ديول انفرتر بارد ساخن سعة 5 حصان بسعر 26879 جنيه مصري.

تكييف ال جي ديول انفرتر بارد ابيض موفر للطاقة سعة 5 حصان بسعر 24339 جنيه مصري.

تكييف يونيون اير ميجافاي بارد سعة 5 حصان موفر للطاقة سعره يتراوح من 21690 جنيه مصري إلى 24350 جنيه مصري.

تكييف يونيون اير ميجافاي بارد ساخن ارتي فاي اسود سعة 5 حصان موفر للطاقة سعره 18970 جنيه مصري.

تكييف شارب اسبليت تبريد فائق السرعة بسعة 5 حصان بسعر 19865 جنيه مصري.

تكييف تورنيدو اسبليت بارد تبريد سريع بسعة 5 حصان بسعر 18280 جنيه مصري.

تكييف تورنيدو اسبليت بارد ديجيتال بلازما شيلد بسعة 5 حصان بسعر 19530 جنيه مصري.

أسعار المراوح 2024

تختلف وتتنوع أسعار المراوح في مصر على حسب الماركة والمواصفات، ومن خلال التعرف على الأسعار يمكن اختيار المناسب :