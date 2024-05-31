“هياخد من كام؟؟”.. شروط القبول في مدارس الثانوية العسكرية 2024 والاوراق المطلوبة للتقديم

شروط القبول في مدارس الثانوية العسكرية 2024، الالاف من الطلاب ممن اجتازوا الاعدادية يبحثون عن شروط القبول في مدارس الثانوية العسكرية 2024، حيث يلجأ الالاف الطلاب والطالبات سنويا للالتحاق بها نظرا لأنها توفر لخريجيها وظائف مميزة في القوات المسلحة أو في المجالات ذات الصلة، كما تسهل عليهم الالتحاق بالكليات العسكرية الرائدة بعد التخرج منها، واليكم شروط الالتحاق بمدارس الثانوية العسكرية 2024.

شروط القبول في مدارس الثانوية العسكرية 2024

أما عن شروط القبول في مدارس الثانوية العسكرية 2024 التي يجب أن تتوافر بالطالب ليتمكن من الالتحاق بتلك المدارس فهي كما يلي:

أن يكون الطالب مصري ومن ابويين مصريين.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 14 وحتى 17 عام.

اجتياز الكشف الطبي الذي يتم إجراؤه قبل القبول بالمدرسة.

أن يكون طول الطالب 165 سم على الأقل.

اجتياز الاختبارات النفسية التي تجرى لكافة المتقدمين.

تقديم الأوراق التي تثبت حسن سير وسلوك الطالب.

يجب أن يكون للمتقدمين اللياقة البدنية المناسبة والتناسب بين الطول والوزن.

الاوراق المطلوبة للقبول في مدارس الثانوية العسكرية 2024

واليكم قائمة الاوراق المطلوبة للقبول في مدارس الثانوية العسكرية 2024، وهي كما يلي:

مستخرج بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية.

شهادة ميلاد الطالب مميكنة وصورة منها.

عدد (8) صورة فوتوغرافية ملونة بحجم 4×6.

تقديم إفادة بالبطولات الرياضية معتمدة من اتحاد اللعبة.

عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة/ولي الأمر.

صحيفة الحالة الجنائية للوالد.

صورة من بيان الحالة الوظيفية للوالد.

نموذج القيد العائلي من مصلحة الأحوال المدنية.

تقديم 2 وثيقة تعارف وعدد (2) صورة شخصية ملونة للطالب.

علما بأنه سوف يتم فتح باب التقديم في مدارس الثانوية العسكرية قريبا بعد الانتهاء من اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في كل المحافظات المصرية.

تنسيق الثانوية العسكرية 2024

تسائل الكثير من الطلبة والطالبات عن تنسيق الثانوية العسكرية 2024، وقد اعلنت وزارة الدفاع عن تنسيق القبول وفقا لكل محافظة: