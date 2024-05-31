بدء صرف زيادة 700 ألف دينار لهؤلاء الموظفين وفقًا لقرار وزارة المالية.. أخبار سـعيدة هسـة اكتشفها بنفسك

تم الأمس عقد اجتماع طارئ من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدراسة زيادة 700 ألف دينار لهؤلاء الموظفين المتقاعدين، وقد تم عقد هذا الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد الأسدي ومعه مجموعة من المسؤلين لدراسة هذا القرار، مؤكدين على سرعة توجيه الحكومة دعم وتفعيل للقطاع الخاص، لأنه أهم القطاعات التي تعتمد عليه دول العالم، وسنقوم بعرض جميع التفاصيل التي دارت داخل هذا الإجتماع من خلال السطور القادمة.

زيادة 700 ألف دينار لهؤلاء الموظفين

شهدت العراق تحولا ملحوظا في الاهتمام برواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث تم زيادة الرواتب في الفترة السابقة بشكل كبير لجميع الفئات العاملة، وليس ذلك فقط بل المتقاعدين أيضا، ويرجع ذلك لرغبة الحكومة العراقية في تحسين مستوى مواطنيها في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها كافة البلاد.

ومنها فقد تم عقد اجتماع مفاجئ أمس من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدراسة زيادة 700 ألف دينار لهؤلاء الموظفين المتقاعدين، لدى القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن وزارة العمل تعتبر هي الوزارة المعنية بشكل أكبر بالقطاع الخاص حيث ساهمت الوزارة بإقرار القوانين اللازمة لتفعيله، ومن أهمها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يونيو

من المقرر أن صرف رواتب المتقاعدين في العراق يتم صرفها مع بداية كل شهر ميلادي إلا إذا وافق هذا الشهر يوم اجازة رسمية، ولهذا فسيكون موعد صرف معاش المتقاعدين في العراق لشهر يونيو يوم الأحد الموافق 2 من شهر يونيو، وذلك لأن يوم السبت الموافق 1 من يونيو سيكون اجازة رسمية في العراق.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

بعد أن يتم تطبيق قرار زيادة 700 ألف دينار لهؤلاء الموظفين، يمكن الاستعلام عن هذه الزيادة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة المالية العراقية.

النقر على زر الاستعلام عن الرواتب.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقاعد.

الضغط على زر الاستعلام.

سيتم عرض الزيادة المقررة أمامك.

قيمة الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين

تم الاعلان عن الزيادة الجديدة التي سيتم صرفها مع بداية شهر يونيو داخل العراق وبعموم المحافظات، وتكون الزيادة المقررة بقيمة 100 ألف دينار عراقي لكل متقاعد، كما تم الاعلان أيضاً عن رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 700 ألف دينار بدلا من 500 ألف دينار، وتأتي هذه القرارات مع سوء الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث تريد الحكومة العراقية من خلال هذه القرارات رفع مستوى معيشة مواطنيها و القضاء على الفقر والبطالة.