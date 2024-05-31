“شفرات جاتا سان اندرس المجانية ومضمونة 100%”.. تنزيل تحديث GTA San Andreas العب بإحترافية ودون توقف

لعبة جاتا سان اندرس، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي محرك البحث جوجل مؤخرًا، خاصة بعد إدخال شفرات جديدة ومجانية يبحث عنها ملايين المستخدمين، فضلاً عن أن اللعبة يسهل العمل على تنزيلها عبر أجهزة الأندرويد والأيفون والإستمتاع بكافة المميزات والخصائص التي توفرها اللعبة أمام المستخدمين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شفرات GTA San Andreas جاتا؟

شفرات جاتا سان اندرس تجعلك تعيش جولات متنوعة وفريدة مميزة، بالإضافة إلى أن هذه الشفرات يمكنك العمل على تنزيلها بشكل مجاني ومضمون، كما يلي:-

شفرة زيادة مستوى اللاعب ” POLICE_INCREASE”.

شفرات نقص مستوى اللاعب ” POLICE_DECREASE”.

شفرة الذخيرة لكافة الأسلحة ” AMMO_ALL”.

شفرة الجري بأقصى سرعة ” RUN_FAST”.

صحة اللاعب الكاملة ” HEALTH”.

اللاعب يرقص على شفرة ” BOOGIE”.

شفرة تدمير السيارة على ” CAR_DESTROY”.

كود سيارة اللاعب العشوائية ” GIVE_RANDOM_CAR”.

شفرة تفجير السيارات على ” EXPLODE_CARS”.

شفرة المشاة ” KILL_ALL_NEARBY_PEDS”.

زيادة الذخيرة على شفرة ” FULLCLIP”.

زيادة قود الشاحنة ” AMOMHRER”.

خطوات تنزيل لعبة جاتا سان اندرس

وتتمثل أبرز خطوات القيام بتنزيل لعبة جاتا سان اندرس على أجهزة الأندرويد والأيفون، كما يلي:-