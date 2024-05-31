“الثانوي العام هيبقل من كم؟؟”.. تنسيق الثانوية العامة 2024 والحد الادنى للقبول في مدارس الثانوي العام في القاهرة والجيزة وكل المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2024، يتزايد البحث حاليا حول تنسيق الثانوية العامة 2024 بعدما تم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الايام الماضية في عدد من المحافظات مثل:”الجيزة، القاهرة، بورسعيد، الوادي الجديد، شمال سيناء”، وقد جائت نسبة النجاح في الاعدادية مرضية بشكلا كبير، وتمكن عدد كبير من الطلاب من اجتياز المرحلة بنجاح، واليوم سنتعرف معا على الحد الادنى للقبول في مدارس الثانوي العام في جميع المحافظات.

تنسيق الثانوية العامة 2024

وخلال ايام من الآن ستقوم كل محافظة بالإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2024 الخاص بها وفقا لمتوسط مجاميع الطلاب، ومن المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام هذا العام بين 245 و247 درجة في محافظة القاهرة، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالعام الماضي، أما عن الحد الادنى للقبول في االثانوية العامة 2024 في باقي المحافظات كما يلي:

محافظة الشرقية: 238 درجة

محافظة الجيزة: 218 درجة

محافظة المنيا: 230 درجة

محافظة أسيوط: 240 درجة

محافظة القليوبية: 240 درجة

محافظة الغربية: 236 درجة

محافظة المنوفية: 230 درجة

محافظة الإسماعيلية: 230 درجة

محافظة الإسكندرية: 225 درجة

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس الثانوية العامة 2024

أما عن الاوراق المطلوبة للتقديم في مدارس الثانوية العامة 2024 في كافة المحافظات، فهي كما يلي:

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6 مدون عليها اسم الطالب والرقم القومي.

أصل شهادة الاعدادية و5 صورة منها.

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6 مدون عليها اسم الطالب والرقم القومي.

بيان النجاح و5 صور منه.

وصل دفع مصروفات المدرسة من البريد وخمس صور منه.

ملف تقديم.

صورة بطاقة ولي الامر.

مصروفات الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية 2024

وقدرت مصروفات الصف الاول الثانوي بالمدارس الحكومية كما يلي:

طلاب الصف الأول الثانوي: 520 جنيه.

أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم: 292.95 جنيه.

الفئات المعفاة من جاني وزارة التربية والتعليم: 65.90 جنيه.

الالاف من الطلاب يبحثون عن تنسيق الثانوية العامة 2024 والمؤشرات الاولية له بعدما تم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في عدد من المحافظات، ومن المتوقع أن يبدأ التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية خلال اسبوع من الان,