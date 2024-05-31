تردد قناة الظفرة الجديد Al Dafrah على الأقمار الصناعية المختلفة بإشارة قوية وهائلة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر
تردد قناة الظفرة الجديد Al Dafrah على الأقمار الصناعية المختلفة بإشارة قوية وهائلة
تردد قناة الظفرة الجديد Al Dafrah على الأقمار الصناعية المختلفة بإشارة قوية وهائلة

قناة الظفرة من أكثر القنوات التي تقدم محتوى متنوع ومميز على مدار اليوم ما بين الأخبار المختلفة سواء كانت فن أو ثقافة أو رياضة، وكذلك تعرض العديد من المسلسلات العربية التي يبحث عنها ملايين المتابعين حول العالم، بالإضافة إلى أنها من أفضل القنوات المحببة للمشاهدين، وتم تأسيسها عام 2008، مما حرصت على تقديم محتوى ثقافي وكذلك ترفيهي هادف داخل الدولة الإماراتية وكذلك الدول العربية، وفي السطور التالية نوضح لكم التردد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات.

نزل تردد قناة الظفرة Al Dafrah النايل سات

يمكنك مشاهدة قناة الظفرة الجديد Al Dafrah على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

  • القمر الصناعي لقناة الظفرة أما أن يكون 12322.
  • وكذلك القمر الصناعي لقناة الظفرة فهو النايل سات.
  • معامل الترميز الخاص بقناة الظفرة الفضائية يكون 27500.
  • إضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ لقناة الظفرة فهو3/4.

نزل تردد قناة الظفرة Al Dafrah العرب سات

للقناة كذلك تردد أخر ومميز  قناة الظفرة Al Dafrah  على العرب سات، لكي تعيش جولة مميزة وأكثر استمتاعًا بين ملايين المتابعين والمشاهدين حول العالم، وفقًا للبيانات الأتية:-

  • القمر الصناعي لقناة وناسة يكون العرب سات.
  • التردد الخاص بقناة الظفرة الجديد فهو 12417.
  • استقطاب قناة الظفرة الجديد يكون أفقي.
  • معامل الترميز لقناة الظفرة الجديد فهو 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ ¾.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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