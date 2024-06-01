“700.000 دينار زيادة مصرف الرافدين”.. وزارة المالية العراقية تُعلن بُشرى سارة لتلك الفئات !!

انتشرت العديد من الأخبار حول زيادة الحد الأدنى للعمال المتقاعدين مما جعل الكثير من الأشخاص يتساءلوا حول حقيقة تلك الأخبار وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بالرد عن تلك الأخبار وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، ويجب العلم أن رواتب التقاعد من المعونات المالية التي تقوم الحكومة بصرفها بشكل شهري للمتقاعدين وهذا من أجل مساعدتهم في توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

زيادة الحد الأدنى للعمال المتقاعدين

وفقا لما أعلن عنه وزير الشؤون الاجتماعية في العراق أنه سوف يتم زيادة الحد لرواتب المتقاعدين وسوف يكون 700 ألف دينار وهذا بدلا من 500 ألف دينار، أي بزيادة 200.000 دينار عراقي، وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تطبيق تلك الزيادة وذلك من أجل مساعدة المتقاعدين في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر حزيران

يجب العلم أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين يوم 1 من كل شهر ميلادي وهذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا في حالة إذا واجه اليوم أن يكون عطلة رسمية، كما أنه يتم صرف الرواتب من خلال فروع مصرفي الرشيد والرافدين.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

يمكنك الآن الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية: