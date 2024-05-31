خلال ساعات: results.mlazemna موقع نتائجنا السادس الابتدائي 2024 البصرة بالكشوفات PDF

موقع نتائجنا السادس الابتدائي 2024 البصرة ، وهى اخر محافظة عراقية حتى الآن لم تعلن نتائج طلابها وفى انتظار في الساعات المقبلة أن ترفع ملف نتيجة طلابها إلكترونيا، و تتوافر كشوفات النتائج الخاصة محافظة البصرة في العراق على رابط موقع نتائجنا التعليمى وهو المتخصص في رفع نتائج لجميع المراحل الدراسية فور ظهورها رسميا فور اعتمدها وطرحها في المدارس.

موقع نتائجنا السادس الابتدائي 2024 البصرة

قامت جميع المحافظات العراقية بإعلان عن جميع نتائج طلابها في الدور الأول للصف السادس الابتدائي 2024 عبر موقع الناجح أو موقع نتائجنا ، وحاليا متبقي فقط محافظة البصرة وهى من اكبر المدن العراقية التي تضم على اكبر عدد للطلاب بعد العاصمة بغداد، لذلك تأخرت بشكل كبير في إعلان نتائج طلاب السادس الابتدائي للدور الأول ، ووفقا للنسب النجاح التي أعلنت المحافظات التي ظهرت نتائجهم فانه النسبة هذا العام منخفضة عن الأعوام السابقة .

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

تمكن جميع الطلاب في المحافظات العراقية من الاطلاع على درجاتهم الخاصة بالدور الأول للصف السادس الابتدائي، عبر موقع نتائجنا التعليمي سواء من خلال قناته على التليجرام او من خلال الموقع الرسمي له والذي إليك خطوات الحصول على النتيجة من خلاله

عليك زيارة موقع نتائجنا التعليمي من الرابط هنا .

ثم علي تحديد محافظة البصرة من القائمة .

ثم قم بالنقر على خانة تنزيل النتيجة الذي تتوفر فور أن تعتمد .

انتظر لعدة ثواني حتى يتم رفع الملف على جهاز .

ابدا بالفحص واستخراج نتيجتك من الكشوفات.

مازالنا نتابع حتى الآن اخر المستجدات حول إعلان نتائج السادس الابتدائي لطلاب محافظة البصرة والتي لم يصدر عنها أي أخبار جديد حول موعد اعلانها ولمن متوقع بشكل كبير للغايه أن تعلن في صباح الغد عبر مواقع إلكترونيا وتكون متاحة أيضا في المدارس بكافة أنحاء محافظة البصرة ، مع اطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.