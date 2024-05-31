بــرابــط مبــاشــر.. نتائج الاول متوسط 2024 موقع نتائجنا عموم محافظات العراق results.mlazemna

يمكن لجميع الطلاب في مختلف المدارس داخل العراق الاستعلام عن نتائج الاول متوسط 2024 موقع نتائجنا وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي أعلنت عنها الجهات المسؤولة، ولكن يجب العلم أنه من المقرر الإعلان عن النتائج في الشهر القادم والسبب أن مازلت عملية أداء الامتحانات مستمرة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الاول متوسط 2024 موقع نتائجنا

يجب العلم أن منصة نتائجنا تابعة لوزارة التربية والتعليم داخل العراق ويمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عن نتائجهم من خلالها وهذا بعد أن يقوموا باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على الطالب الدخول على الصفحة الرسمية لمنصة نتائجنا. ثانيا من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خيار نتائج الطلاب ثم قم بتحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب وهو الأول متوسط. ثالثا قم بتحديد المحافظة الخاصة بك. رابعا قم بتنزيل ملفات النتيجة وقم بكتابة اسم المدرسة المقيد بها وابحث أن اسمك وسوف تحصل على النتيجة الخاصة بنجاح.

موعد ظهور نتائج الاول متوسط 2024

الجدير بالذكر أن عملية الامتحانات مازالت مستمرة حتى الوقت الحالي ومن المقرر أنها سوف تنتهي في الأسبوع الأول من شهر يونيو وبعدها سوف تبدأ عملية تصحيح الدرجات وتجميعها ومن ثم سوف يتم رفعها على المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، كما أوضحت الجهات المسؤولة أنه سوف يتم تخصيص فريق متخصص وهذا من أجل إعطاء كل طالب حقه، كما أكدت أنها غير مسؤولة عن أي مواقع أخرى تقوم بالإعلان عن النتائج من خلالها.