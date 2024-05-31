هسة نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في النجف والكرخ والرصافة وجميع المحافظات

يترقب العديد من أولياء الأمور بالعراق الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول، وبالرغم من أن الطلاب لم ينتهوا بعد من أداء الاختبارات، ومن المتوقع الإعلان عنها بعد انتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات التي تتم داخل لجان تصحيح و يشمل ذلك إجراءات التصحيح والرصد والمراجعة الشاملة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج تباعاً لكل محافظة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما يمكن الاطلاع على النتائج عبر موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

الجدير بالذكر أن امتحانات الثالث المتوسط قد بدأت رسميًا من يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، ومن المقرر أن تستمر الاختبارات لمدة تقدر بنحو 16 يومًا ابتداءً من تاريخ بدايتها، وقد أكد مصدر موثوق من الوزارة أن الاختبارات مصممة لتكون مناسبة لمستوى الطلاب في الصف الثالث المتوسط، وبالتالي يجب على جميع الطلاب الاطمئنان التجهيز بشكل جيد لهذه الفترة الهامة، والجدير بالذكر أن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

العام الماضي كانت مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق، حيث نجح عدد كبير من الطلاب في اجتياز الاختبارات بنجاح وتحقيق درجات عالية، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم فور ظهورها من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول من خلال اتباع مجموعة من التعليمات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختر الخدمة المتاحة للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

ستتم إعادة توجيهك مباشرة إلى رابط النتيجة.

حدد المرحلة والدور الأول.

اكتب رقم المقعد الخاص بالطالب.

ثم اضغط على زر “عرض” أو “استعلام”.

انتظر لبضع ثوانٍ حتى يتم تحميل النتيجة.

قد يحدث تأخر في ظهور النتيجة بسبب الضغط على الموقع من قبل الطلاب.