“ألغاز القرن الفارغ“ تسريبات ون بيس 1116 one piece || استعراض قوة لوفي

سوف نقدم لكم في السطور التالية تسريبات ون بيس 1116 ووفقا لما نقلته بعض المصادر أن أحدث الفصل 1116 سوف يتم الكشف عن أحداث قرن الفراغ من خلاله، كما أنه في هذا الفصل سوف يقوم الدكتور فيجابانك باختتام الرسالة الخاصة به التي بدأت منذ فصلين وذلك بعد أن قام العديد من الحكماء بوقفه عن نشرها، ومن جهة أخرى سوف يتم كشف سبويلر.

تسريبات ون بيس 1116

تم الإعلان عن بعض تسريبات ون بيس 1116 والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي:

سوف يحصل الدكتور فيجابانك على العديد من ردود أفعال المواطنين على الرسالة الخاصة به، وسوف يحصل أيضا على بعض الانتقادات والسخرية على الحرب التي استمرت 800

عام و المشاركين فيها لم يبقوا على قيد الحياة.

سوف تتفاجأ يورك بأن ستوسي يعرف أن الماذر فيلم تم سرقته، ومن جهة أخرى سوف تخبر الجوروسي بمكان الددن موشي الذي قام بتخبئته الدكتور فيجابانك.

سوف يذكر الدكتور فيجابانك في هذا الفصل أيضا أنه يوجد العديد من الأسرار حول قرن الفراغ.

سوف يعتذر الدكتور فيجابانك عن أنه قد استخدم سلاح.

في هذا الفصل سوف تختفي الأميرة فيفي ويبدأ في البحث عنها.

سوف ينتهي الفصل عند وجود رايلي في حانة شاكي بشابوندي وفي في غير وعيه وسوف يقول أنه لا يجب على كبار السن مثل الدكتور فيجابانك إفساد متعة الأجيال القادمة.

موعد نزول ون بيس 1116

وفقا لما نقلته المصادر المسؤولة أنه من المقرر نزل الموسم الجديد من ون بيس يوم الأحد القادم الموافق 2 من يونيو وهذا في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت المحيط الهادئ وسوف تكون عدد صفحات هذا الفصل ثلاثة عشر صفحة.