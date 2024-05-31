سلي أطفال بأجمل أغاني لولو الشقية.. تردد قناة وناسة أطفال Wanasah Tv على الأقمار الصناعية بجودة هائلة

قناة وناسة أطفال، تقدم محتوى مميز وشيق طوال اليوم، وعملت مؤخرًا من جذب قاعدة جماهيرية من ملايين المتابعين في الدول العربية، بالإضافة إلى أن القناة كذلك تقدم العديد من الأغاني والأناشيد الدينية بجودة عالية وصورة واضحة على مدار الـ 24 ساعة دون توقف، مما يعشقها أكبر عدد من المشاهدين على مستوى العالم، ويمكن العمل على تنزيل القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة سواء كانت النايل سات أو العرب سات، حتى يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة وناسة 2024 النايل سات

لقناة وناسة تردد على القمر الصناعي المتمثلة في النايل سات والعرب سات، لمشاهدة محتوى مميز بأفضل صورة وصوت يمكنك الإستمتاع بها دون توقف، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11430.

معامل الترميز للقناة: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة وناسة 2024 العرب سات

ويمكنك العمل على معرفة التردد الجديد لقناة وناسة الجديد على العرب سات، من أجل مشاهدة ذات صورة واضحة وصوت نقي طوال الوقت دون توقف، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي للقناة: العرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11270.

معامل الترميز للقناة: 27500.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقبل تردد قناة وناسة 2024 العرب سات والنايل سات

أما عن خطوات القيام بالتعرف على استقبال قناة وناسة أطفال سواء العرب سات أو النايل سات، يُرجى اتباع الأتي:-