هانت أيام وهتقبض!! موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بعد تبكيرها

قررت وزارة المالية في بيان سابق لها تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، نظراً لانتهاء السنة المالية 2023/2024 واقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، وبناءً عليه، سيتم صرف مرتبات شهر يونيو بدءًا من 9 يونيو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

سيتم صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر يونيو 2024 في الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2024، وقد تم تحديد جدول لصرف المرتبات كما يلي:

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

– اليوم الأول: الأحد الموافق 9 يونيو 2024

– اليوم الثاني: الإثنين الموافق 10 يونيو 2024

– اليوم الثالث: الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024

– اليوم الرابع: الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024

– اليوم الخامس: الخميس الموافق 13 يونيو 2024

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024

يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين بالدولة عن طريق ماكينات الصراف الآلي والبنوك المختلفة، بالإضافة إلى البريد المصري.

جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2024

تم تحديد الحد الأدنى للأجور للعام 2024 وفقًا لآخر قيمة معلنة كالتالي:

– الدرجة السادسة: 6000 جنيه

– الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

– الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

– الدرجة الثالثة 7500 جنيه

– الدرجة الثانية: 8000 جنيه

– الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

– درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

– الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه

– الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وتحقيق التوازن الاقتصادي قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

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