الفئات المؤهلة لصرف الدورة 30 من الضمان المطور + من هم الفئات المستحقه مساعدات المملكة فقط

حددت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية الفئات المؤهلة لصرف الدورة 30 من الضمان المطور،وقد تم انشاء هذا البرنامج من أجل تدعيم العديد من الفئات المجتمعية لتلبية الاحتياجات المالية لديهم، كما أوضحت الوزارة أهم الشروط التي يجب أن تتوفر لصرف الدعم، ولمزيد من التفاصيل الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل فيه، تابعوا معنا هذا المقال.

الفئات المؤهلة لصرف الدورة 30 من الضمان المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية الفئات المؤهلة لكي يتم صرف الدورة 30 من الضمان الاجتماعي المطور وقد جاءت على النحو التالي:

الاسره الحاملة للجنسية السعودية وليس لديها اي شخص عائل.

المرأة المطلقة.

المرأة الأرملة العائلة لأطفالها.

الأطفال الايتام.

الشخص المعاق وغير قادر على العمل.

الأشخاص كبار السن وغير قادرين على العمل.

أسر الأشخاص المدمنين.

أسر المسجونين.

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسر الأشخاص الغائبه عن المنزل.

الأسر محدودة الدخل.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشريه بتوضيح أهم الشروط التي يجب أن تتواجد في الأشخاص المتقدمين للحصول على منح الضمان الاجتماعي المطور ومن بين هذه الشروط ما يلي:

ان يكون الفرد حاملا للجنسية السعوديه.

يشترط ان تكون الاقامة بصورة دائمة على الأراضي السعودية.

امتلاك بطاقة تنقل على أن تكون سارية المفعول.

الا يتخطى راتب الشخص المتقدم الحد الاقصى.

عدم امتلاك الشخص أي أراضي أو عقارات.

وجود حساب بنك نشط لتلقي الدعم عليه.

كيفية التسجيل في الضمان المطور

بعد التعرف على الفئات المؤهلة لصرف الدورة 30 من الضمان المطور، فنوضح لكم عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لتتم عملية التسجيل في الضمان المطور وقد جاءت كما يلي: