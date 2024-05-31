لينك شغال.. نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

ستعلن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 العراق قريبا بعد انتهاء الطلاب من إجراء الامتحانات التي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، من المتوقع أن يتم الكشف عن النتائج قبل عيد الأضحى المبارك، مما يتيح للطلاب فرصة لمعرفة نتائجهم والاطمئنان عليها الثالث المتوسط يعتبر محطة هامة في مسار التعليم للطالب، حيث يترتب على نجاحه فتح أبواب مرحلة تعليمية جديدة يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط المرفق بالرقم الامتحاني لتكون النتيجة متاحة للاستعلام الفورى.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 العراق

من المتوقع أن تعلن نتائج الدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2024 في العراق وذلك ابتداءً من الأسبوع الثاني من الشهر القادم يأتي هذا التوقيت نتيجة لاستمرار الامتحانات حتى تلك اللحظة، حيث من المقرر أن تنتهي في الأسبوع الأول من شهر يونيو على إثر ذلك ستبدأ عمليات التصحيح على الفور بدقة وشفافية تامة بهدف ضمان حصول كل طالب على حقه دون تحيز أو تلاعب.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2024

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط المرفق والذي يتطلب الانتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال زيارة موقع نتائجنا، من هناك يتم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار قسم نتائج الطلاب بعد ذلك، يُحدد الطالب نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 العراق، بعد ذلك يطلب من الطلاب إدخال الرقم الامتحاني بشكل صحيح في المكان المخصص له.

بعد إدخال الرقم الامتحاني ستظهر النتيجة على الفور في حال ظهورها في محافظتهم هذا النهج يسعى إلى تيسير وتسريع عملية الحصول على النتائج للطلاب مما يسهم في تقديم الدعم اللازم لهم ولأولياء الأمور في فترة الانتظار المحتملة قبل بدء العطلة الصيفية وقدوم عيد الأضحى المبارك.