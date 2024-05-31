استعلم عن اسمك في مظلتي ؟؟ .. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عموم المحافظات العراقية

يتساءل العديد من المواطنين عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة وذلك بهدف الحصول على الدعم للأسر ذات الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، لتمكينهم من شراء الضروريات وتلبية احتياجاتهم، وتم منح الرعاية الاجتماعية لبعض الفئات التي تستوفي شروط الاستحقاق، كما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بزيارات ميدانية للتحقق من حالتهم الاجتماعية، ولهذا سنلقي نظرة على خطوات الاستعلام عنها، وكذلك شروط الاستحقاق.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يتم تخصيص الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية للأشخاص الذين لا يمتلكون مصدر دخل، حيث يحدد لهم مبلغ مالي يصرف لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد يشترط للحصول على هذه الوجبة العديد من الضوابط التي ينبغي توافرها في المواطنين ليكونوا ضمن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة ويمكن توضيحها على النحو التالي:

أن يتمتع المواطن بالجنسية العراقية.

أن يقيم المستفيد بصورة دائمة في أراضي العراق.

أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 أفراد على الأقل.

ألا يكون مشتركا في أية تأمينات صحية أو اجتماعية.

يشترط أيضا عدم إقامته في دار إيواء في العراق.

أن يتراوح العمر ما بين 18 و 60 سنة للرجال، وبين 15 و 55 سنة للإناث.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يمكن لأي مواطن عراقي التحقق من قبوله ضمن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة وذلك بعد تنفيذ مجموعة من الخطوات التالية: